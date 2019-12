De nieuwe regels voor gezondere broodjes op school zijn een stap in de goede richting, maar nog te vrijblijvend, vindt diëtiste Tanja Callewaert.

29 januari 2019 Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits en haar collega van Volksgezondheid Jo Vandeurzen (beiden CD&V) stellen samen met het Vlaams Instituut Gezond Leven richtlijnen op voor gezonde broodjes op school.

Tanja Callewaert: Heel wat jongeren eten 's middags graag een broodje smos, maar dat hoort niet thuis op school. Zo'n broodje weegt al snel 200 tot 250 gram, wat gelijk staat aan vijf tot zeven sneden brood. Niet bepaald een gezonde portie. Bovendien is het meestal wit brood en is het beleg - een snede kaas en een dikke laag mayonaise - ook heel vet. Die halve tomaat en dat blaadje sla zijn niet genoeg om dat te compenseren.

Is het geen onbegonnen werk om jongeren te doen kiezen voor pakweg een volkoren wrap met pompoenspread?

Callewaert: Jongeren houden van trends en hypes. Als hun broodje er zo goed uitziet dat ze het op Instagram willen zetten, ben je op de goede weg. Alleen moet het dan ook écht gezond zijn. Nu vallen veel jongeren voor hippe gerechten die er alleen maar gezond uitzien. Neem nu granola: dat bevat soms meer calorieën en suiker dan een reep chocolade. Of een zogenoemde buddha bowl: daarin zit vaak witte pasta en veel te veel noten, het geheel overgoten met olie.

De nieuwe richtlijnen voor gezonde broodjes zijn dus een goede zet van de overheid?

Callewaert: Het is zeker een eerste stap in de goede richting, maar wat mij betreft nog te vrijblijvend. Zo wordt lichtbruin of bruin brood aanbevolen, maar met een paar gram vezels heb je nog geen gezonde lunch. Er is een groot verschil tussen 'grijs' en volkoren brood. Ik denk dat de overheid vooral de ouders moet bewustmaken over wat gezonde voeding is. Wie zijn kinderen spaghetti met saus uit een pot of kip met appelmoes voorschotelt, heeft misschien wel 'gekookt', maar daarom nog geen gezonde maaltijd.

Is armoede niet het grote probleem? Veel ouders hebben geen geld voor een gezond gevulde brooddoos, of een wrap met pompoen.

Callewaert: Dat vind ik een drogreden. Gezond eten hoeft echt niet veel te kosten, maar het vraagt wel wat meer inspanning. Het is heel makkelijk om in een goedkope supermarkt een zak sandwiches en een pot choco te kopen en je kind daarmee naar school te sturen. Het klopt natuurlijk dat niet iedereen de middelen heeft om dure pompoenspread, hummus of een exclusief zuurdesembrood te kopen. Maar in heel wat gemeenten kun je bijvoorbeeld wel groentepakketten kopen: voor tien euro heb je dan gezond eten voor een hele week. Of koop in de supermarkt een pompoen voor een euro en maak er gezonde soep van.

Vanuit de vleesindustrie klonk kritiek op de nieuwe regels, omdat bereide vleeswaren zoals ham en salami afgeraden worden.

Callewaert: Ik vind het terecht dat de overheid mensen nog eens wijst op het feit dat 'ultra-processed' of sterk bewerkt voedsel, zoals veel charcuterie, niet gezond is. Maar er is nog een groot verschil tussen pakweg salami en ham. Een boterham met ham is zeker een gezonde keuze, zolang je er niet elke dag vier eet. Veel jongeren kampen met overgewicht, dus dan moet je ook naar calorieën kijken. Hummus, een vorm van beleg die wél wordt aanbevolen, is inderdaad zeer gezond, maar bevat wel een pak meer calorieën dan een sneetje ham.