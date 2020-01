Bezorgt Tournée Minérale jou slappe benen? Haal je smartphone erbij en laat een app je doorheen deze alcoholvrije februari sleuren. Ook te gebruiken in eender welke andere maand van het jaar.

Ook al is het in 2020 al de vierde editie van Tournée Minérale, een initiatief van Stichting tegen Kanker en De Druglijn, toch is zo'n alcoholvrije maand geen evidentie. De druk van buitenaf om toch een glas alcohol te drinken ligt soms erg hoog ligt. Alcohol lijkt er steevast bij te horen op recepties, feesten en bij vrienden en familie. 84 procent van de Belgische bevolking ouder dan 15 jaar drinkt dan ook alcohol. Ongeveer 10 procent ervaart verslavingsproblemen door dat gebruik.Tournée Minérale wil deelnemers bewust stil laten staan bij hun alcoholconsumptie. Maar daarvoor hoef je niet per se in februari het glas te laten staan. Onderstaande apps kun je eender wanneer inschakelen wanneer je vindt dat je alcoholconsumptie wat de spuigaten begint uit te lopen. Let wel op met je privacy te grabbel te gooien: bij de meeste apps moet je een account aanmaken met je Facebook-, Google-account of e-mailadres. Dat laatste kan evenwel anoniem via hotmail of gmail.De Maxx-app werd ontwikkeld door het Trimbos-instituut (Nederlands kennisinstituut voor geestelijke gezondheidszorg) Deze gratis mobiele toepassing helpt bij het minderen en stoppen van alcohol drinken. Je kunt je alcoholgebruik in een dagboek bijhouden, concrete doelen instellen, motiverende boodschappen selecteren en moeilijke situaties voorbereiden. Je vindt er ook praktische oefeningen, advies en een zelftest. Gratis. Download voor iOS en Android.De initiatiefnemers van de Britse Tournéé Minérale, Dry January, ontwikkelden Try Dry, een gratis app die de voordelen van een alcoholvrije maand bijhoudt. Zo spaar je best wel wat geld uit, om nog niet te spreken van de calorieën. De app beloont je met badges wanneer je je doelen bereikt. Try Dry is vooral aan te raden voor wie van grafiekjes houdt die alles mooi in beeld brengen.Gratis. Download voor iOS en Android.Dry Days brengt je alcoholconsumptie overzichtelijk in kaart. Je krijgt ook advies om het stoppen of minderen vol te blijven houden en je kunt je ervaringen delen met vrienden. Ook Dry Days toont hoeveel geld en calorieën je uitspaart door niet of minder te drinken. Gratis. Download voor iOS en Android.I Am Sober Begin de dag met een notificatie die je aan je alcoholvrije belofte herinnert. In deze app kun je daarnaast bijhouden hoeveel dagen je van de alcohol bent afgebleven, samen met een dagboek waarin je je gedachten schrijft en foto's opslaat die je vervolgens deelt met andere app-gebruikers. De app toont ook alle mijlpalen die je bereikt hebt en bereidt je voor op wat je de komende weken nog kunt verwachten. Wie daarvan houdt, vindt er ook dagelijks een motiverende boodschap.Gratis. Download voor iOS en Android.Is sociale steun belangrijk voor jou, dan is Sober Grid de geschikte app. Dit sociaal netwerk stelt je in staat wereldwijd in contact te komen met mensen om je heen en een beroep te doen op een coach die je in je uitdaging bijstaat. Of je kan anoniem door de newsfeed scrollen waarin anderen hun ervaringen delen en steun bieden. Als het echt niet meer lukt, kun je drukken op de burning desire-button waarmee je aan de anderen aangeeft dat je hunkert naar een glas en je krijgt weer de nodige motivatie om door te gaan. Gratis. Download voor iOS en Android.Deze app werd ontwikkeld door mensen die zelf afkicken van alcohol. Om zichzelf gemotiveerd te blijven houden bedachten ze dit eenvoudig en makkelijk digitaal ruggensteuntje, maar je hoeft zeker geen ex-alcoholverslaafde zijn om de app eens uit te proberen. Zo kun je verschillende aftelklokken creëren die naar je persoonlijke doelen werken en die je kunt delen via Facebook en Twitter. Nomo biedt ook een dagboekfunctie, spelletjes en oefeningen aan om je af te leiden wanneer je een moment van zwakte kent. Gratis. Download voor iOS en Android.Deze app, ontwikkeld door het Canadese Centre for Addiction and Mental Health, biedt een stappenplan om je te helpen bij het stoppen of verminderen van je alcoholconsumptie. Het programma wordt al 20 jaar succesvol toegepast, brengt je drinkgedrag in kaart en stelt je in staat om patronen te herkennen. Ook anoniem te gebruiken. Gratis. Download voor iOS en Android.Meer over Tournée Minérale