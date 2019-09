Bloed laat niemand onberoerd. De ene valt ervan flauw, de andere gaat ervoor op bedevaart. Professor Marc Boogaerts, Vlaanderens bekendste bloedexpert, schreef een 'geschiedenis van het bloed' bij elkaar. En praat met Knack ook over de toekomst.

Bloed stroomt bij beekjes doorheen de lange carrière van de arts-hematoloog Marc Boogaerts (KU Leuven). Boogaerts (69) stond aan de wieg van de eerste stamceltransplantaties en de navelstrengbloedbank in België, was enkele decennia diensthoofd van de afdeling hematologie van het UZ Leuven en geeft boeiende lezingen over de geschiedenis, de mythologie en de symboliek van bloed.

...