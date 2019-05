De strijd tegen kinderkanker: 'We moeten bestraling zo veel mogelijk vermijden'

Dirk Draulans Redacteur bij Knack

Vijftig jaar geleden had een kind met kanker 20 procent overlevingskans, nu is dat 80 procent. Toch lopen de overlevers nog steeds het risico later sneller gezondheidsproblemen te ondervinden. 'We moeten de therapieën zo aanpassen dat kinderen niet vroegtijdig oud worden als gevolg van de behandeling.'

