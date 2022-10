De prijs voor uw gezondheid? Check de tarieven van uw arts, medicatie en ziekenfonds

Hoeveel u voor gezondheidszorg betaalt, hangt in grote mate af van uw arts, uw medicatie en uw ziekenfonds.



Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Lees hier in ons Knack-dossier hoe je tot 5000 euro kan besparen.

Steeds meer mensen stellen een bezoek aan een dokter of tandarts om financiële redenen uit. Het gevolg is vaak dat hun problemen erger worden waardoor ze op den duur een ingrijpendere en ook duurdere behandeling nodig hebben. Besparen op uw gezondheidszorgkosten doet u dus beter op een andere manier. Zo kan de keuze van de arts, kinesist of tandarts bij wie u langsgaat, een slok op een borrel schelen. Nogal wat zorgverleners houden zich niet aan de tarieven die in overleg met de ziekenfondsen in een conventie zijn vastgelegd. Door vooraf te checken of iemand al dan niet geconventioneerd is, kunt u veel geld uitsparen.

Een bezoek aan een niet-geconventioneerde huisarts kost al snel 6 euro meer. Let wel: ook een geconventioneerde huisarts kan een hoger bedrag vragen als u hem (buiten zijn wachtdienst) ’s avonds of tijdens het weekend consulteert. Er zijn ook huisartsen die alleen het remgeld aanrekenen, waardoor patiënten de rest van het bedrag niet hoeven voor te schieten. Wie bij een wijkgezondheidscentrum is ingeschreven, hoeft zelfs helemaal geen remgeld te betalen. Nu maakt dat voor veel Belgen niet zo’n heel groot verschil. De meerderheid gaat maar één keer per jaar bij de huisarts langs. Amper 6 procent doet dat vaker dan eens per maand.

Bij een niet-geconventioneerde specialist moet u bijna de helft van de factuur uit eigen zak betalen. Volgens een studie van het socialistische ziekenfonds Solidaris van een paar jaar geleden komt dat gemiddeld op 23 euro, maar dat bedrag kan nog veel hoger oplopen. U kunt dus heel wat besparen door naar een specialist te gaan die zich wel aan de officiële tarieven houdt. Al hebt u die keuze niet altijd, want in sommige streken is er haast geen geconventioneerde oogarts, dermatoloog of gynaecoloog meer te vinden.

Het juiste ziekenfonds

Ook de kosten voor mondzorg kunt u drukken door voor een tandarts te kiezen die de afgesproken tarieven aanrekent. Volgens de Christelijke Mutualiteiten kost een tand laten vullen in dat geval tussen de 45 en 99 euro. Het remgeld bedraagt dan 6 tot 14,50 euro. Als u het voorbije kalenderjaar tenminste bij de tandarts bent geweest, want anders krijgt u minder terugbetaald. Jaarlijks op controle gaan, is op termijn dus een besparing. 40 procent van de tandartsen is niet geconventioneerd en rekent vaak ereloonsupplementen aan. Bij hen betaalt u gemiddeld 75 procent meer uit eigen zak.

Ook als u kinesitherapie nodig hebt, kunt u zich maar beter goed informeren, want een op de drie kinesitherapeuten is niet geconventioneerd. Bij een therapeut die zich wel aan de officiële tarieven houdt, betaalt u voor de eerste negen beurten 27,10 euro per sessie. 6,25 euro daarvan is remgeld, de rest krijgt u terugbetaald. Komt u daarentegen bij een niet-geconventioneerde kinesist terecht, dan betaalt u 11,46 euro remgeld én het aangerekende supplement uit eigen zak.

Daarnaast kunt u ook op geneesmiddelen besparen. In België moeten artsen en tandartsen een minimumpercentage goedkope geneesmiddelen voorschrijven. Daarnaast hebben ze de vrijheid om voor prijzigere pillen of drankjes te kiezen. Sommige geneesmiddelen zijn tot 75 procent duurder dan het goedkoopste alternatief. Als u een bepaald medicijn geregeld moet innemen, dan is het dus een goed idee om na te gaan of er geen goedkoper middel in de handel is.

Tot slot kan het ook aardig wat geld opleveren als u kiest voor het ziekenfonds dat het best bij uw noden past. Boven op de verplichte ziekteverzekering bieden de verschillende ziekenfondsen hun leden nog extra tegemoetkomingen aan voor bijvoorbeeld brillen en lenzen, tandprothesen en -implantaten of psychotherapie. Weet u bijvoorbeeld dat u over een tijd een duur implantaat nodig hebt, dan kunt u honderden euro’s uitsparen door tijdig over te stappen naar het ziekenfonds dat daar het meest van terugbetaalt.