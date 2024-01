De opgang van ‘mefi’: de drug die oorspronkelijk als badzout werd verkocht

Een op de vijf patiënten die na drugsgebruik op de spoedafdeling van het UZ Gent belandt, heeft ‘mefi’ gebruikt, meldt Het Laatste Nieuws. ‘Een illegale designerdrug die acuut tot een overdosis kan leiden en dodelijk is’, waarschuwt toxicoloog Jan Tytgat.

Vorig jaar noteerde de spoedafdeling van het UZ Gent 40 procent meer opnames van drugsgebruikers die positief testten op mefi. ‘Dat is de straatnaam voor een amfetamineachtige stof die ook wel “miauw miauw” genoemd wordt’, zegt toxicoloog Jan Tytgat. Een andere naam voor de drug is mefedron, maar de wetenschappelijke benaming is methylmethcathinone of MMC.

Mefi is een synthetische drug die qua werking vergelijkbaar is met xtc. ‘Hij bezorgt de gebruiker een euforisch gevoel en vergemakkelijkt het contact met anderen’, zegt Tytgat. ‘Daarom wordt hij beschouwd als een knuffeldrug.’

Chemisch behoort het middel tot de groep van de cathinones. ‘Die heet zo door zijn verwantschap aan cathinon, de belangrijkste psychoactieve stof in de qat-plant’, weet Tytgat. ‘Vanaf de dertiende eeuw werd in Jemen, Somalië, Ethiopië en Kenia op de bladeren van die plant gekauwd vanwege het stimulerende effect.’

Rond 2009 dook de drug voor het eerst op in het Verenigd Koninkrijk, waar hij verkocht werd als voedingsmiddel voor planten of als badzout. In de daarop volgende jaren vond mefi ook zijn weg naar het Belgische uitgaansleven. Sinds 2017 is de drug in België verboden.

Wat doet mefi met het lichaam?

Jan Tytgat: Hoofdpijn en misselijkheid zijn gangbare bijwerkingen, maar afhankelijk van de dosis kan de gebruiker ook last krijgen van hartritmestoornissen en een verhoogde hartslag, bloeddruk en lichaamstemperatuur. Bij hoge dosissen kunnen er ook stoornissen in de bloedstolling ontstaan.

Minstens even belangrijk zijn verwardheid, angst en paranoïde gedragingen bij de gebruiker, die voor nuchtere omstanders soms heel indrukwekkend kunnen zijn.

Hoe gevaarlijk is het dan?

Tytgat: Dat hangt af van de dosis. Wie een gangbare, milde dosis neemt, zal de wereld door een roze bril zien en zich gestimuleerd, euforisch en geëxciteerd voelen. Maar een hogere dosis kan tot een acute overdosis leiden en dodelijk zijn. Vaak weten gebruikers niet wat er in hun drugs zit en welke concentratie ze bevatten. Dat maakt het gevaarlijk.

Hoe verslavend is het?

Tytgat: Vooral de wijze van gebruik bepaalt het verslavende potentieel. Mensen die het oraal nemen, zijn minder vatbaar omdat de enzymen in de maag de werking ervan afzwakken. Maar wie het snuift of inspuit, krijgt veel hogere concentraties binnen. Omdat die sterker op de hersenen en op het hart inwerken, leidt dat sneller tot verslaving.

Klopt het dat mefi eenvoudig online te bestellen valt?

Tytgat: In een paar muisklikken en met een kredietkaart kun je de drugs inderdaad bestellen. Het internet speelt een rol in de populariteit van designerdrugs. Vaak worden ze in Aziatische steden zoals Shanghai of Delhi ontwikkeld en verzonden. Een paar dagen later worden de drugs door een pakjesdienst aan huis geleverd.

Is de drug echt aan een stevige opmars bezig? In het UZ Gent ging het vorig jaar over 35 patiënten, en bij het UZ Brussel noteren ze geen opmerkelijke toename.

Tytgat: In België valt de problematiek rond designerdrugs gelukkig mee. De klassieke drugs – zoals xtc, speed of cocaïne – zijn nog altijd veel sterker vertegenwoordigd. Een beginnend drugsgebruiker zal ook eerder naar die middelen grijpen dan naar designerdrugs. Het zijn doorgaans mensen die al wat opzoekingswerk verricht hebben, die naar die laatste grijpen.

In mijn dagelijkse toxicologische analyses voor justitie zie ik mefi af en toe opduiken, maar niet in dramatische hoeveelheden. Met die stijging lijkt het voorlopig mee te vallen.