De link tussen buik en brein: kunnen probiotica helpen om depressie te bestrijden?

Tien jaar geleden zou iemand die beweerde dat microben in onze darm een effect hebben op onze hersenen en dus ook op ons gedrag uitgelachen zijn. Dat is vandaag niet langer het geval. Prominente vakbladen als Nature en Science besteden bijvoorbeeld aandacht aan het onderzoekswerk van microbioloog en bio-informaticus Jeroen Raes van de Leuvense tak aan het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB). Hij publiceerde onlangs in Nature Microbiology een studie die tot het besluit kwam dat minstens twee belangrijke stammen van darmbacteriën afwezig zijn bij mensen met een depressie. Volgens Nature is het nu de grote uitdaging om de weg te vinden waarlangs stoffen geproduceerd door darmbacteriën de hersenen beïnvloeden. Science besluit dat de studie van Raes en zijn team een erg duidelijk signaal voor de medische wereld is om werk te maken van microbiologisch onderzoek van patiënten in de geestelijke gezondheidszorg.

