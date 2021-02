Op een tandenborstel bevinden zich extreem veel microben. En die kunnen zich volgens nieuw onderzoek makkelijk vermengen met kiemen die resistent zijn tegen antibiotica. 'Het is belangrijk dat je je tandenborstel grondig reinigt van tandpastaresten, hem goed afdroogt en ten laatste na drie maanden vervangt.'

Amerikaanse microbiologen hebben ontdekt dat microben die resistent zijn voor antibiotica zich op tandenborstels vermenigvuldigen. Dat klinkt verontrustend.

Amerikaanse microbiologen hebben ontdekt dat microben die resistent zijn voor antibiotica zich op tandenborstels vermenigvuldigen. Dat klinkt verontrustend.Microbioloog Markus Egert: Mijn Amerikaanse collega's hebben ontdekt dat een bacterie op verschillende manieren resistent kan worden voor een antibioticum. Bepaalde eiwitten kunnen een antibioticum in een bacteriecel vernietigen of verwijderen. Op de onderzochte tandenborstels zijn 176 verschillende types van die eiwitten teruggevonden. Dat zijn er heel wat.Van waar komen die resistente ziektekiemen?Egert: Uit de lucht, uit het water, wellicht zelfs uit het spoelwater van het toilet. Het is interessant om te zien wat er op een tandenborstel gebeurt. Er komen bijvoorbeeld streptokokken - dat zijn mondbacteriën die zich vooral op de slijmvliezen ontwikkelen - samen met pseudomonasbacteriën, die de resistentiegenen bezitten. Die pseudomonaden kunnen in onze mond nauwelijks overleven, maar ze kunnen hun resistente genen overdragen op de streptokokken. Als we onze tanden poetsen kunnen die resistente streptokokken in ons lichaam terechtkomen.Waarom overleven die resistente ziektekiemen zo goed op een tandenborstel?Egert: Omdat er op een tandenborstel extreem veel microben zitten. De meeste microben overleven niet door de antimicrobiële stoffen in tandpasta of mondwater en de voortdurende afwisseling tussen nat en droog. Maar bepaalde hardnekkige, onverwoestbare bacteriën kunnen dat wel. Bovendien hebben die ook geen voedselconcurrentie waardoor ze zich zeer snel kunnen vermenigvuldigen.Is het dan beter om je tanden helemaal niet te poetsen?Egert: Dat gaat iets te ver. Het is wel belangrijk dat je je tandenborstel grondig reinigt van tandpastaresten, goed afdroogt en ten laatste na drie maanden vervangt.Je zou denken dat de ziektekiemen in de badkamer op de toiletbril ontstaan.Egert: De toiletbril is waarschijnlijk de meest kiemvrije plek in de hele woning. Het oppervlak is glad en meestal ook droog, waardoor er zich bijna niets kan nestelen. Bepaalde mensen gooien hun toiletborstel weg wanneer een gast hem gebruikt heeft, maar ze gebruiken een jaar lang dezelfde tandenborstel. Dit heeft op hygiënisch vlak geen enkele zin.Zijn tandenborstels waarvan de borstelkop met UV-licht is bestraald dan een oplossing om die borstelkop kiemvrij te houden?Egert: Dat is pure onzin. Dat soort tandenborstels haalt waarschijnlijk niet meer kiemen weg dan wanneer je een gewone tandenborstel simpelweg zou afdrogen.Frank ThadeuszCopyright Der Spiegel, vertaling: Nina Lauwaert