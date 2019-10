Dag van de Stilte: 'Alsof stilte het ergste is wat een mens kan overkomen'

Stel, je hebt de keuze: 15 minuten in alle stilte in een kamer, alleen met jezelf, of jezelf bewust pijnigen met elektrische shocks? Wat kies jij?

Zondag gaan de wijzers van de klok weer achteruit. Die dag valt niet toevallig samen met de 'Dag van de Stilte'. Net als het terugdraaien van de klok, heeft ook de mens nood aan vertraging en verstilling. Al is dat allesbehalve evident.

