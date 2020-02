De VS zijn bereid honderd miljoen dollar uit te trekken om China en andere door het nieuwe coronavirus getroffen landen te helpen de epidemie te bestrijden. Dat zegt de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo.

'Deze belofte - samen met de honderden miljoen dollars die de Amerikaanse privésector genereus schenkt - toont het krachtige Amerikaans leiderschap in het antwoord op deze epidemie aan', zegt het hoofd van de Amerikaanse diplomatie in een communiqué.

Volgens Pompeo kan de hulp rechtstreeks of via internationale organisaties verlopen. 'We moedigen de rest van de wereld aan om onze toezegging te evenaren', voegde hij eraan toe.

Volgens de minister hebben de VS ook ruim 16 ton aan medische hulpgoederen, zoals mondmaskers, aan China geschonken. Dat land heeft de VS eerder verweten 'paniek te zaaien' door buitenlanders te weren die in China zijn geweest.

De Amerikaanse president Donald Trump was vrijdag op zijn beurt vol lof over de Chinese aanpak van het virus, die hij 'erg professioneel' noemde. Hij deed die uitspraak na een telefoongesprek met zijn ambtsgenoot Xi Jinping.

'Deze belofte - samen met de honderden miljoen dollars die de Amerikaanse privésector genereus schenkt - toont het krachtige Amerikaans leiderschap in het antwoord op deze epidemie aan', zegt het hoofd van de Amerikaanse diplomatie in een communiqué. Volgens Pompeo kan de hulp rechtstreeks of via internationale organisaties verlopen. 'We moedigen de rest van de wereld aan om onze toezegging te evenaren', voegde hij eraan toe. Volgens de minister hebben de VS ook ruim 16 ton aan medische hulpgoederen, zoals mondmaskers, aan China geschonken. Dat land heeft de VS eerder verweten 'paniek te zaaien' door buitenlanders te weren die in China zijn geweest. De Amerikaanse president Donald Trump was vrijdag op zijn beurt vol lof over de Chinese aanpak van het virus, die hij 'erg professioneel' noemde. Hij deed die uitspraak na een telefoongesprek met zijn ambtsgenoot Xi Jinping.