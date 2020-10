Het Leuvense technologisch onderzoekscentrum Imec gaat samen met UZ Leuven een SARS-CoV-2-test ontwikkelen die binnen de vijf minuten uitsluitsel geeft over iemands besmettelijkheid. Het krijgt daarvoor twee miljoen euro steun van Vlaams minister van Innovatie Hilde Crevits (CD&V).

Dat kondigen Imec en minister Crevits aan in een persbericht. Tegen de zomer van 2021 wil Imec een functioneel prototype testen op Brussels Airport.

Uitgeademde lucht

In tegenstelling tot de huidige testmethoden - op basis van bloed, speeksel of een staaltje uit de neus/keelholte - zal de test gebruik maken van uitgeademde lucht. Volgens de onderzoekers zal hij in vijf minuten op een betrouwbare manier uitsluitsel geven over iemands besmettelijkheid.

De oplossing zal toelaten om veel sneller en uitgebreider te testen, een belangrijke voorwaarde om epidemieën sneller meester te zijn en de economische en maatschappelijke impact ervan te beperken.

Voor de ontwikkeling en klinische validatie werkt Imec samen met UZ Leuven.

Makkelijker en sneller

De huidige PCR-testen en de snelle antigeentesten geven weliswaar informatie over een huidige of voorbije besmetting, maar zeggen eigenlijk niets over de mate waarin iemand het virus nog kan doorgeven, klinkt het in het persbericht.

'Daarom ontwikkelen we samen met UZ Leuven een test die binnen de vijf minuten kan vertellen of je drager bent van het SARS-CoV-2 virus, én of er een grote kans is dat je besmettelijk bent, zegt Peter Peumans, CTO Health Technologies bij Imec.

'Belangrijk is ook dat onze oplossing erg laagdrempelig is: ze maakt gebruik van de virusdeeltjes in de microscopisch kleine, waterige partikels aanwezig in uitgeademde lucht. Onderzoek heeft immers aangetoond dat die partikels de voornaamste transmissieroute zijn voor het virus'.

'Als de oplossing die wij ontwikkelen goede resultaten oplevert, zal er veel makkelijker, sneller en op een grotere schaal getest kunnen worden op de overdraagbaarheid van het SARS-CoV-2 virus.

'Bovendien richten we onze blik meteen op de toekomst: we willen met onze test eveneens in staat zijn om snel en flexibel in te spelen op de opmars van andere virussen en ziektekiemen die zich verspreiden via uitgeademde partikels - zoals influenza, RSV en tuberculose.'

Zomer 2021

De onderzoekers zijn gestart met het ontwikkelen van de onderliggende technologie en een bijhorend analysetoestel. Dat toestel moet ervoor zorgen dat het verwerkingsproces beperkt blijft tot 5 minuten. Bedoeling is om tegen de zomer van 2021 een prototype te testen op Brussels Airport.

Minister Crevits noemt de ontwikkeling van de test 'van groot belang voor de volksgezondheid'. 'We hebben dan ook beslist om dit project met twee miljoen euro te ondersteunen', zegt de CD&V-minister. 'Het project heeft nog een weg af te leggen, maar met de nodige steun kan de klinische studie tegen de zomer afgerond zijn en kan er ook getest worden op Brussels Airport.'

Game changer

Volgens Peter Piot, microbioloog en lid van de adviesgroep van de Europese Commissie over covid-19, kan een SARS-CoV-2-test op basis van uitgeademde lucht in combinatie met een snelle moleculaire analyse een game changer worden.

'Met zo'n test wordt het namelijk mogelijk om onmiddellijk te controleren of er een grote kans bestaat dat iemand het virus overdraagt. Een test op basis van uitgeademde lucht is ook veel minder invasief dan een met wattenstaafjes of speeksel, waardoor het gemakkelijker wordt om frequent te testen.'

