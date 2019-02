Condoomgebruik niet langer nodig als één partner HIV heeft en trouw medicatie neemt

Het vorige advies over condoomgebruik van de HGR dateerde van 2013. De HGR heeft, in overleg met de belangrijkste Belgische aidsreferentiecentra, dat advies herzien. 'De afgelopen vijf jaar is er immers nieuwe wetenschappelijke kennis opgebouwd op basis waarvan de toenmalige aanbeveling kan worden herzien', legt professor Anne-Mieke Vandamme uit.

Condoomgebruik is volgens de HGR nog steeds en altijd essentieel om jezelf en je partner te beschermen tegen seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA). 'Daarnaast zijn bij twijfel een test, een goede opvolging van de juiste behandeling en een open dialoog met het medische korps en met je partner(s) de andere sleutelfactoren om de verspreiding van SOA's tegen te gaan', aldus Vandamme.

Het nieuwe advies heeft vooral betrekking op "HIV-serodiscordante partners": één partner is HIV-positief, de andere niet. 'Als twee HIV-serodiscordante partners een relatie hebben, waarbij de seropositieve partner een juiste behandeling volgt, waardoor het virus niet langer kan gedetecteerd worden in het bloed, en de patiënt zijn medicatie trouw neemt en medisch wordt opgevolgd, dan is condoomgebruik niet langer noodzakelijk om HIV-overdracht te voorkomen', benadrukt de wetenschappelijke expert.

Een kinderwens, verbetering van de levenskwaliteit, ontplooiing van het seksleven en bevorderen van het welzijn kunnen volgens de Gezondheidsraad het stopzetten van het condoomgebruik door HIV-serodiscordante partners rechtvaardigen.