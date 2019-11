opinie

'Chronische pijnpatiënten blijven te veel onder de radar'

Marleen Finoulst Hoofdredacteur Bodytalk en arts

In Europa, ook in België, kampt gemiddeld 1 op de 5 met chronische pijn. Ter vergelijking: 1 op de 10 heeft diabetes type 2. Terwijl er voor die laatste patiënten goed uitgestippelde zorgpaden bestaan, blijven pijnpatiënten vaak in de kou staan, aldus Marleen Finoulst.

Onze enquête over pijn, die u afgelopen voorjaar kon invullen, heeft ons verrast. Eerst en vooral omdat zoveel mensen nagenoeg dagelijks pijn ervaren. In Europa, ook in België, kampt gemiddeld 1 op de 5 met chronische pijn. Ter vergelijking: 1 op de 10 heeft diabetes type 2. Terwijl er voor die laatste patiënten goed uitgestippelde zorgpaden bestaan, blijven pijnpatiënten vaak in de kou staan.

...

Verder lezen? Lees elke maand gratis 3 artikelen Ik registreer mij Ik ben al geregistreerd Als Knack-abonnee hebt u: digitale toegang via de website op pc en via de app op smartphone en tablet tot de magazines Knack, Trends (N/F), Sportmagazine (N/F) en Le Vif/L'Express

24/7 volledige toegang tot de websites van de 6 magazines met de +zone (exclusief voor abonnees) en de archieven (tot 20 jaar terug)

digitale toegang tot op 3 toestellen tegelijk zodat uw gezinsleden kunnen meegenieten (thuis of op kot) Ik neem een abonnement Ik ben al abonnee ×