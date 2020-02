De dodentol van het coronavirus Covid-19 op het Chinese vasteland is opgelopen tot 2.000. Dat melden de Chinese gezondheidsautoriteiten woensdag. In het dagelijkse bulletin maken die ook gewag van 1.693 nieuwe besmettingen.

Het totaal aantal Chinese besmettingsgevallen door het virus, dat in december in de Chinese provincie Hubei de kop opstak, is dinsdag met bijna 1.700 gestegen naar ruim 74.000, meldt de provinciale gezondheidsdienst. Zo'n 61.600 van die besmettingen zijn in Hubei.

Buiten China zijn nog enkele honderden mensen besmet met het virus, waarmee het totaal aantal besmettingen wereldwijd de 75.000 is gepasseerd. Daarmee is volgens de autoriteiten de dalende trend op dat de groei van het aantal besmettingsgevallen voorlopig ten einde. De afgelopen dagen leek de groei van het aantal besmettingen en doden af te vlakken.

Het virus verspreidde zich vanaf december snel over China en is ook in meer dan twintig andere landen vastgesteld bij patiënten. Volgens de directeur van de Wereldgezondheidsorganisatie, Tedros Adhanom Ghebreyesusn lijdt 80 procent van de patiënten aan een milde vorm van de ziekte. Verder zou het sterftecijfer van Covid-19 erg laag liggen (0,2 procent voor een patiënt van 39 jaar oud), al neemt dat percentage geleidelijk aan toe met de leeftijd.

