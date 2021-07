De decennialange inspanningen van China om malaria in te dammen hebben geloond. Deze week verklaarde de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) het grondgebied vrij van de dodelijke ziekte.

'Hun succes was zuurverdiend en kwam er pas na tientallen jaren van gerichte en aanhoudende actie', zei WHO-topman Tedros Adhanom Ghebreyesus tijdens de aankondiging.

Het is al dertig jaar geleden dat een land in de regio malariavrij werd verklaard. Naast China hebben in het westelijke Stille Oceaangebied enkel Australië (in 1981), Singapore (1982) en Brunei (1987) de ziekte volledig verslagen.

De WHO benadrukt dat het Chinese parcours aan andere landen aantoont dat een toekomst zonder malaria een haalbare doelstelling is. In de jaren 40 van vorige eeuw werden er jaarlijks nog dertig miljoen gevallen van malaria vastgesteld in het land. Elk jaar bezweken toen ook 300.000 patiënten aan de ziekte. Vanaf 2017 werd er geen enkel geval meer gerapporteerd.

Een onafhankelijke commissie trok vorige maand naar China om vast te stellen dat er daadwerkelijk geen gevallen meer zijn.

Traditionele geneeskunde

Chinese gezondheidsinstanties vatten de strijd tegen malaria aan in de jaren 50. Preventieve antimalariamiddelen werden voorzien voor mensen in risicogebieden. Ook broedplaatsen van muggen werden aangepakt, en het gebruik van insecticide in huis werd aangemoedigd.

In 1967 werd "Project 523" opgestart, waarbij honderden wetenschappers naar nieuwe malariabehandelingen moesten zoeken. In de jaren 70 ontdekte Tu Youyou dat een stof in zoete alsem, een plant die in de Chinese traditionele geneeskunde wordt gebruikt, werkzaam is tegen de ziekte. Het zogeheten artemisinine en de synthetische derivaten ervan maken vandaag deel uit van de standaardbehandeling tegen malaria. Tu mocht voor haar ontdekking een gedeelde Nobelprijs voor Geneeskunde in ontvangst nemen in 2015.

Leger ingeschakeld

Sinds 2010 werden de inspanningen opgedreven. Het leger en de politie werden zelfs ingeschakeld. Zij kregen deadlines opgelegd voor het monitoren en indammen van de door muggen overgedragen ziekte.

China is momenteel het 40ste land wereldwijd dat officieel malariavrij verklaard werd. De WHO waarschuwde dat het altijd mogelijk is dat de ziekte opnieuw de kop opsteekt in het Aziatische land. Maar het meest prangende malariaprobleem ligt momenteel in Afrika, het continent is goed voor 94 procent van alle gevallen en overlijdens door de ziekte.

