De recente gezondheidsproblemen van bekende sterren als Ozzy Osbourne, Arno Hintjes en Justin Bieber stimuleren mensen om op zoek te gaan naar betrouwbare gezondheidsinformatie.

In de eerste maanden van 2020 zorgden Ozzy Osbourne, Arno Hintjes en Justin Bieber voor bezoekerspieken in de statistieken van de website Gezondheidenwetenschap.be.

Met uitspraken in de media over hun gezondheidsproblemen brachten ze angstige lezers naar de website met betrouwbare en toegankelijke informatie.

Osbourne leidde naar de pagina's over de ziekte van Parkinson (700 extra lezingen op de dag dat hij zijn aandoening in de media bracht), Arno leidde veel bange surfers naar correcte patiëntinformatie over pancreaskanker (800 extra lezingen op de dag dat hij zijn ziekte kenbaar maakte) en Justin Bieber bracht meer dan 10.000 ongeruste lezers naar onze patiëntenrichtlijn ziekte van Lyme op de dag dat hij via sociale media liet weten aan Lyme te lijden.

Dit celebrity-effect zorgt ervoor dat ongeruste lezers de juiste informatie krijgen in plaats van fake news. En dat is een goede zaak, vindt de ambassadeur van de website, Jo Vandeurzen.

'Lezers, luisteraars, kijkers en surfers worden overspoeld met gezondheidsinformatie en kunnen door de bomen het bos niet meer zien', zei hij bij de lancering van de site in 2013. 'Wetenschappelijk onderzoek komt soms te snel in de media, ook onder druk van vakbladen en onderzoekers die ook graag in het voetlicht treden. De overdaad aan gezondheidsitems leidt tot onnodige angst, geldverspilling en soms ook tot foute beslissingen. Daar willen we iets aan doen'.

Gezondheidenwetenschap.be biedt begrijpbare én wetenschappelijk correcte informatie aan Vlaamse burgers over ruim duizend aandoeningen voor burgers en patiënten online. De website kwam er dankzij subsidies vanhet Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid met als doel Vlaamse patiënten in staat te maken om de juiste beslissingen te nemen inzake hun gezondheid.

Wie zijn medische gegevens wil inkijken via MijnGezondheid.be of MyHealthViewer.be vindt op deze platformen ook een link naar de website. Ook artsen hebben rechtstreeks via het elektronische medisch dossier toegang tot Gezondheid en Wetenschap.

