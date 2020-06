CD&V vraagt een volledig verbod op zonnebankcentra en de verkoop van ­zonnebanken aan particulieren. Dat schrijven de kranten van Mediahuis maandag.

'Gelet op het verpletterende ­wetenschappelijke bewijs dat bruinen onder de zonnebank erg schadelijk is voor de huid en dat het een groot deel van de huidkankers veroorzaakt', dienen Leen Dierick en Els Van Hoof (beiden CD&V) in de Kamer een resolutie in waarbij ze de regering vragen om de commerciële uitbating van de zonnebanken te verbieden. Het betekent dat de 700 zonnebankcentra in België zouden moeten sluiten.

'We denken hierbij aan een uitdoofscenario, weliswaar op korte termijn', klinkt het. Voormalig minister van Consumentenzaken Kris Peeters (CD&V) legde de sector strenge regels op, maar Dierick en Van Hoof stellen vast dat uitbaters daar erg regelmatig tegen zondigen. Vorig jaar was slechts 12 procent van de centra in orde.

De parlementsleden vragen ook een verbod op de verkoop van zonnebanken aan particulieren. Dierick voelt zich gesteund door de Hoge Gezondheidsraad en de Stichting tegen Kanker, die allebei al eerder voor een totaalverbod op zonnebankcentra pleitten.

