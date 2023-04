Burgeronderzoek naar pesticiden in de slaapkamer van start

Hoe gezond is jouw slaapkamer? Natuurvereniging Velt wil het stof uit zoveel mogelijk Vlaamse en Nederlandse slaapkamers laten analyseren op pesticiden.

Zitten er pesticiden in onze slaapkamer?

Elk jaar krijgt Velt (Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren) meerdere vragen van ongeruste burgers die in de buurt van landbouwgebieden wonen over het gebruik van pesticiden. Dat is niet zonder reden. Uit twee Europese onderzoeken ‘Red Bijen en Boeren’ en het SPRINT-onderzoek blijkt immers dat chemische bestrijdingsmiddelen op het platteland doordringen tot in de intiemste leefomgeving.

Bij het eerste onderzoek werden 23 pesticiden teruggevonden in een Belgische slaapkamer en 11 in een Nederlandse. België was hier trouwens de slechtste leerling tussen de 21 andere Europese lidstaten.

Bij het SPRINT-onderzoek werden er dan weer 170 verschillende pesticiden teruggevonden in de leefomgeving van 48 inwoners van Groningen en Friesland. Het onkruidbestrijdingsmiddel glyfosaat werd het meest en in de grootste hoeveelheden gevonden.

Vaak werden meer dan 100 middelen in huisstofmonsters teruggevonden. Ongeveer driekwart van de gevonden middelen zijn toegelaten op de markt, een kwart is verboden.

In beide onderzoeken gaat het onder meer over pesticiden die mogelijk kankerverwekkend en schadelijk zijn voor onze vruchtbaarheid.

De resultaten van deze twee onderzoeken zijn alarmerend, zegt Velt, maar te beperkt voor algemene conclusies. Ze gelden enkel voor de specifieke plaatsen waar de stalen werden genomen.

Waar komen die pesticiden vandaan?

Dat is wat Velt met het burgeronderzoek SOS Slaapkamer wil achterhalen. Hoe groot is het probleem van pesticideresidu’s in de Nederlandse en Vlaamse slaapkamers? En vanwaar komen die? Heeft de landbouwer uit de buurt zijn akkers net bespoten? Komt het misschien door het vlooienbandje van de kat? Of heeft de muggenstekker er iets mee te maken?’

Hoe kun je deelnemen aan het burgeronderzoek?

Bezorgde burgers in landbouwgebied kunnen zich kandidaat te stellen voor het onderzoek. Dat gaat via deze link en is helemaal gratis. Mensen die geselecteerd worden, krijgen een testkit om het stof uit de slaapkamer op te zuigen. Die testkit wordt dan naar het labo verzonden voor analyse. In september ontvangen de deelnemers een individueel rapport met het aantal pesticideresidu’s teruggevonden in de slaapkamer.