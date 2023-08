Borstkanker: artificiële intelligentie veelbelovend bij screening

Artificiële intelligentie (AI) blijkt in staat om het werk van radiologen bij het screenen van borstkanker flink te kunnen verlichten, zo blijkt uit een Zweeds onderzoek.

Het gaat nog maar om voorlopige resultaten maar AI blijkt goed in staat om de beelden van een mammografie te kunnen interpreteren. Het computerprogramma dat een team van de Lund Universiteit gebruikte, bleek evengoed of zelfs iets beter dan twee radiologen in staat om borstkanker te ontdekken.

Het onderzoek werd uitgevoerd bij meer dan 80.000 vrouwen in Zweden, met een gemiddelde leeftijd van 54 jaar. De groep werd onderverdeeld in twee, waarbij de ene de klassieke screening onderging, uitgevoerd door twee onafhankelijke radiologen, en de tweede groep eerst door het AI-programma werd gescreend, gevolgd door een controle door één radioloog.

Via de AI-screening werd borstkanker bij 244 vrouwen ontdekt, tegenover 203 gevallen via de standaard-screening met twee radiologen. Er waren ook niet meer ‘vals positieve gevallen’ – waarbij het uiteindelijk niet om kanker bleek te gaan – bij het computerprogramma. De resultaten van het onderzoek staan in The Lancet Oncology.

Volgens hoofdonderzoeker Kristina Lang kan AI dus helpen om het wereldwijd tekort aan radiologen te helpen opvangen. Maar eerst is er nog verder onderzoek nodig, dat meerdere jaren in beslag zou nemen.