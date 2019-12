Het blauwe licht op smartphones en computers zou het slapengaan bemoeilijken, maar uit nieuw onderzoek blijkt dat blauw licht minder funest is dan we tot nu toe dachten.

We horen het al een tijd: net voor het slapengaan op je smartphone of computerscherm kijken, is onverstandig want het blauwe licht houdt je uit je slaap. Dit kunstmatige blauwe licht zou ervoor zorgen dat onze hersenen minder slaaphormonen aanmaken.

Maar uit nieuw onderzoek van de Manchester University blijkt dat het blauwe licht het grootste probleem niet is. Veel bepalender is de helderheid van het licht en de warmte van de kleur. Hoe feller het licht en hoe kouder de kleur, hoe wakkerder je blijft.

De wetenschappers deden onderzoek op muizen en daaruit blijkt dat fel licht van willekeurig welke kleur een stimulerend en niet rustgevend effect op de diertjes heeft. Wanneer het licht wordt gedempt, worden de muizen rustiger in het bijzonder van blauw en minder van geel licht.

Deze bevindingen komen overeen met de manier waarop de natuur werkt, zegt hoofdonderzoeker Tim Brown in Current Biology. 'Overdag is het licht dat ons bereikt relatief wit of geel en heeft het een sterk effect op onze ingebouwde lichamelijke klok. Tijdens de schemering, wanneer de zon ondergaat, kleurt het licht blauwer. Dus wanneer je wil voorkomen dat licht een sterk effect heeft op je lichamelijke klok is gedempt en blauw licht het beste.'

Tegenwoordig wordt door de nachtmodus op laptops en smartphones het blauwe licht juist gereduceerd ten guste van geler licht. Maar dat zou dus wel eens precies het averechtse effect kunnen hebben. De voordelige werking van het gedempte licht wordt door de blauwe kleur helemaal tenietgedaan.

Maar is onderzoek op muizen wel zo maar te vertalen naar de mensenwereld? Muizen zijn immers nachtdieren. Toch is de manier waarop het licht het lichaam beïnvloedt hetzelfde bij alle zoogdieren en mensen, zeggen de onderzoekers. Maar meer onderzoek moet in de toekomst nog meer zekerheid brengen.