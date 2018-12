Bijdrage voor niet-dringend ziekenvervoer verviervoudigt op sommige plaatsen

CM pleit in de ziekenhuisbarometer voor de afschaffing van de ereloonsupplementen in eenpersoonskamers. De mutualiteit vreest voor een gezondheidszorg met twee snelheden. Maar je zult maar in Limburg wonen... Daar zal een chronisch zieke nierpatiënt die aangesloten is bij de CM en die in januari zijn factuur zal krijgen voor het niet-dringend zittend ziekenvervoer naar zijn dialysecentrum, heel hard schrikken. De rekening zal in een klap verviervoudigen. Reden is een nivellering van de tarieven voor niet-dringend zittend ziekenvervoer over heel Vlaanderen. Dat staat vandaag in HealthCare Magazine.

