WHO: meer dan 500 miljoen mensen zullen in 2030 aan obesitas lijden

Meer dan 500 miljoen personen zullen tegen 2030 lijden aan obesitas of andere niet-overdraagbare ziektes wanneer we niet meer inzetten op lichaamsbeweging, zo waarschuwt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

Dit zou de wereld meer dan 27 miljard dollar per jaar kosten.

Volgens de WHO is het daarom dringend tijd voor actie. Zo benadrukt de organisatie nogmaals het belang van 2,5 uur per week lichaamsbeweging voor volwassenen en een uur per dag voor kinderen. Volgens gegevens van 194 landen worden deze doelen niet overal bereikt.

Verder zet ook meer dan de helft van de onderzochte landen te weinig in op een beleid rond lichaamsbeweging, zo stelt een recent onderzoeksrapport.

WHO-topman Tedros Adhanom Ghebreyesus riep dan ook op om hier dringend werk van te maken. ‘De voordelen zijn enorm’, klonk het. Niet enkel voor het individu, maar ook voor de economie en de samenleving, voegde hij eraan toe.