Cardiologische Liga lanceert gratis oefenprogramma voor een gezond hart

Gedurende twee weken, van 24 april tot 5 mei 2023, daagt de Belgische Cardiologische Liga je uit om op een aangename manier meer te bewegen.

40 procent van de Belgen beweegt onvoldoende volgens de normen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Die normen zijn ofwel 150 à 300 minuten per week aan gematigde inspanning (wandelen, tuinieren, rustig fietsen) of 75 à 150 minuten per week aan hogere intensiteit (joggen, hiken, fietsen) doen.

Een gebrek aan lichaamsbeweging is nog altijd een van de grootste oorzaken van gezondheidsproblemen overal ter wereld op zowel fysiek als mentaal vlak. Toch zijn we in België op de goede weg. In 2017 bewoog de helft van de Belgen te weinig.

Waarom bewegen voor een gezond hart?

Een gebrek aan lichaamsbeweging wordt geassocieerd met een risicotoename van 24 procent op fatale hart- en vaatziekten, 16 procent op een beroerte en maar liefst 42 procent op diabetes type 2. Volgens de WHO zullen er tussen 2020 en 2030 wereldwijd bijna 500 miljoen nieuwe gevallen van te voorkomen niet-overdraagbare ziekten (NCDs) optreden als we niet meer gaan bewegen.



Bewegen zorgt bovendien niet alleen voor een gezonder hart, het gaat ook je levensverwachting positief beïnvloeden. Mensen die zelden bewegen en hun bewegingsniveau opkrikken naar 150 minuten per week (=20 minuten wandelen per dag), zien hun levensverwachting met 6 maanden toenemen. Bij 300 minuten per week (=45 minuten wandelen per dag) zal de levensverwachting met meer dan een jaar toenemen.

Alle kleine beetjes helpen

Recent onderzoek van de universiteit van Cambridge toont aan dat zelfs 75 min/week matige inspanning (= de helft van de aanbeveling), 1 op de 10 vroegtijdige overlijdens, door een gebrek aan lichaamsbeweging, vermeden kan worden.