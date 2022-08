1.600 deelnemers halen eindstreep van ingekorte Dodentocht niet

Van de 11.200 deelnemers aan de Dodentocht in Bornem, zijn er 9.500 die de finish gehaald hebben. Circa 1.600 mensen zijn niet over de meet geraakt. ‘Mogelijks speelde het temperatuurverschil hen parten’, aldus de organisatie.

‘De meeste mensen die opgaven, hebben dat ’s nachts gedaan’, laat de organisatie weten. ‘Dat zou kunnen betekenen dat het temperatuurverschil een rol speelde. De mensen zijn vertrokken in de warmte, maar ’s avonds werd het toch wel wat frisser.’

Aan de finish zelf werd ook een aantal mensen onwel – al waren er geen noemenswaardige incidenten. Volgens de organisatie was het een fijne editie en lieten de deelnemers de ingekorte versie van de Dodentocht niet aan hun hart komen. Eerder had de burgemeester van Bornem beslist om de tocht in te korten van 100 naar 65 kilometer wegens de hitte.