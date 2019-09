Zoals water een dorre plant doet opveren, kunnen sport en beweging het gevoelsleven doen opbloeien: je voelt je rustiger en beter. Op grote emoties zoals angst en woede lijkt sport minder effect te hebben.

Mensen die veel sporten, doen dat vooral omdat het hen een goed gevoel geeft. Ze voelen zich lekker na de inspanning, ook al was die loodzwaar. Fysiek bezig zijn maakt hen energiek en krachtig, scherper in hun reacties, uitgerust en relaxed, ook omdat ze beter slapen en minder last hebben van muizenissen. Als ze bewegen, verwaait de stress en laden hun batterijen weer op. Beweging is een krachtig medicijn, ook voor de geest.

...