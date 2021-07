Verbetering van de luchtkwaliteit vermindert het risico op dementie bij ouderen. Dat blijkt uit verschillende onderzoeken die deze week zijn gepresenteerd op een internationale conferentie rond alzheimer.

Eerder onderzoek wees al op een link tussen luchtvervuiling en een opeenstapeling van de hersenplaques die met alzheimer in verband worden gebracht. De nieuwe studies tonen aan dat een verbetering van de luchtkwaliteit kan leiden tot een lager risico op dementie en specifiek alzheimer.

Fijnstof en stikstof

Zo stelden Amerikaanse onderzoekers vast dat de luchtvervuiling door fijnstof en stikstof aanzienlijk is verbeterd in verschillende regio's in de VS. Ze konden aantonen dat bij een verbetering met 10 procent het risico op dementie bij Amerikaanse vrouwen tussen 74 en 92 jaar met 14 tot 26 procent daalt. Onderzoekers bij zevenduizend Franse senioren komt tot een gelijkaardige conclusie: een daling van de concentratie fijnstof tussen 1990 en 2000 leidde tot 15 procent lager risico op dementie en 17 procent lager risico op alzheimer.

Plaques

Een derde onderzoek onder drieduizend Amerikanen toont een sterk verband tussen blootstelling aan luchtvervuiling en de productie van eiwitten die het hoofdbestanddeel van hersenplaques uitmaken. 'We weten al een tijdje dat luchtvervuiling slecht is voor onze hersenen en de algehele gezondheid, inclusief een verband met de opbouw van amyloïde in de hersenen', zegt Claire Sexton, directeur Wetenschap van de Amerikaanse Alzheimer's Association. 'Maar deze gegevens zijn hoopgevend omdat ze aantonen dat een verbetering van de luchtkwaliteit het risico op dementie daadwerkelijk kan verminderen. Ze tonen het belang aan van beleid en maatregelen van federale en lokale overheden en bedrijven om luchtverontreinigende stoffen te verminderen.'

