De Belgische Cardiologische Liga heeft woensdag een campagne opgestart om mensen beter te informeren over cholesterol. Onder de titel 'Juist of Fout: 11 theorieën over Cholesterol' worden de Belgen geconfronteerd met een reeks al dan niet correcte uitspraken over het onderwerp.

De elf stellingen zijn opgenomen in een gratis informatiebrochure die te vinden is in de ziekenhuizen. Ook op de website van de organisatie zijn de verschillende theorieën terug te vinden. Uitspraken als 'ik heb veel cholesterol maar dat heeft geen impact op de gezondheid van mijn hart' of 'minder cholesterol in je bloed is niet goed voor de gezondheid' worden daar naar het rijk der fabelen verwezen.

Volgens de Belgische Cardiologische Liga is de informatiecampagne nodig omdat hart- en vaatziekten nog altijd de belangrijkste doodsoorzaak vormen in ons land. Mensen kunnen het risico nochtans verminderen door in te zetten op een gezondere levensstijl.

De organisatie wijst er ook op het belangrijk is om het cholesterolgehalte regelmatig te laten controleren bij de huisarts. 'Net als hoge bloeddruk, diabetes en vele andere aandoeningen is cholesterol een geniepige vijand: hij beschadigt onze slagaders onmerkbaar. Je voelt dus niet dat je slagaders aan het dichtslibben zijn', zo klinkt het. Er wordt ook op gewezen dat cholesterol tot een hartaanval of een beroerte kan leiden.

Meer informatie is terug te vinden op de website liguecardioliga.be/juist-of-fout-11-theorien-over-cholesterol.

