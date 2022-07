België koopt 30.000 vaccins tegen apenpokken

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) heeft zaterdag een contract getekend met het Deense farmaceutische bedrijf Bavarian Nordic voor de aankoop van 30.000 vaccins die ingezet kunnen worden in de strijd tegen het apenpokkenvirus. Ze zouden vanaf het najaar geleverd worden.

De bilateraal aangekochte vaccins komen bovenop de stock van ruim 3.000 doses die de federale overheid van de Europese Unie heeft ontvangen. Die worden momenteel toegediend in de negen referentiecentra in het land aan mensen die een zeer-hoog-risicocontact hebben gehad met besmette mensen, zoals seksuele partners.

De Hoge Gezondheidsraad beveelt vaccinatie aan bij personen met een risicovol contact. Door het beperkte aantal beschikbare vaccins en de onzekerheid over toekomstige leveringen worden momenteel strikte voorwaarden gesteld voor vaccinatie.

Met de aankoop van 30.000 derde generatie Jynneos vaccins kunnen nog eens 15.000 mensen beschermd worden. Daarbij wordt momenteel onder meer gedacht aan personen die nu al een PrEP-behandeling voor HIV krijgen en aan de gezondheidswerkers in de referentiecentra, maar er zal nog een advies gevraagd worden aan de Hoge Gezondheidsraad.

Behoudens productietegenslagen zou er mogelijks in het najaar een eerste lading van 10.000 dosissen geleverd worden. “Er wordt maximaal gesensibiliseerd, maar tegelijkertijd blijven de cijfers oplopen en moeten we goed voorbereid zijn. Zodra we de extra dosissen ontvangen, hopelijk vroeg in het najaar, gaan we meer risicopersonen kunnen uitnodigen voor vaccinatie”, zo licht Vandenbroucke zaterdag toe in een persbericht.

Volgens de laatste balans van gezondheidsinstituut Sciensano op 11 juli zijn in België al 224 bevestigde infecties met het virus en één vermoedelijk geval geregistreerd: 125 in Vlaanderen, 76 in Brussel en 24 in Wallonië. Het gaat voorlopig allemaal om mannen van 20 tot 65 jaar oud.