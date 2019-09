Vorige week kregen ruim 600 orthopedisch chirurgen die meniscusoperaties uitvoeren, een brief van het Riziv waarin ze worden opgeroepen om terughoudender te zijn bij vijftigplussers. België behoort tot de wereldtop van onnodige medische ingrepen en daar zijn knieoperaties voor meniscusscheuren één van.

Voor een overbodige operatie aan knieën of rug moet je in België zijn. Neem nu een artroscopie van de knie voor een meniscus- en kraakbeenletsel: terwijl wetenschappelijk onderzoek van het hoogste niveau al minstens 10 jaar aantoont dat deze kijkoperaties doorgaans nutteloos zijn in vergelijking met afwachten en revalideren, worden ze nog steeds aan de lopende band uitgevoerd. Aan dergelijke ingrepen wordt flink wat geld verdiend, zal u denken, maar dat is zeker niet de enige drijfveer die dit soort praktijken in stand houdt.

