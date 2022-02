De Belg heeft sinds de coronacrisis massaal de voedingssupplementen omarmd. Uit de verkoopcijfers van onlineapotheek Newpharma blijken bovendien enkele opvallende trends. 'Er is sinds kort een shift van immuunboosters naar slaapmiddelen.'

Terwijl de overheidsaanbevelingen nog steeds luiden dat voedingssupplementen niet nodig zijn in een gezond eetpatroon, heeft de Belg sinds de coronacrisis massaal de vitamines en mineralen in pilvorm omarmd. Uit studies blijkt dat ondertussen één op de drie Belgen een voedingssupplement slikt. De boodschap dat supplementen als vitamine D en C, zink en selenium de weerstand tegen het coronavirus zouden vergroten, heeft de voorbije twee jaar nog eens heel wat extra mensen naar de producten doen grijpen. Steeds meer huisartsen bevelen voedingssupplementen bovendien aan. Dat blijkt ook uit de verkoopcijfers van Newpharma, de Belgische onlineapotheek, die dankzij de coronacrisis gouden zaken doet. Newpharma biedt parafarmaceutische producten aan zoals zonnecrème, voedingssupplementen en cosmetica, maar ook voorschriftvrije geneesmiddelen, zoals paracetamol en Dafalgan. Vooral de verkoop van voedingssupplementen is er de voorbije twee jaar geëxplodeerd en overtreft de verkoopcijfers van 2019 met een stijging van 69 procent in 2020 en maar liefst 81 procent in 2021. Wat zijn de meest opvallende trends in de verkoop van voedingssupplementen?Gilles Jourquin, CEO van Newpharma: 'In het begin van de coronacrisis beperkte de verkoop zich nog vooral tot vitamine C-supplementen, later was er een grote vraag naar immuunsysteemboosters zoals quercetine en zink. Die producten zijn nog steeds erg gegeerd, maar wat we merkwaardig genoeg nu opmerken is een opvallende stijging van supplementen die inwerken op stress en slaapkwaliteit. De vraag naar die specifieke producten is vooral de laatste drie, vier maanden erg gestegen. Ten opzichte van 2020 is de verkoop ervan in 2021 met 21 procent toegenomen, en met 43 procent ten opzichte van 2019. De voedingssupplementen die betrekking hebben op afslanken waren dan weer minder in trek, wat erop wijst dat het uiterlijke aspect tijdens een gezondheidscrisis meer naar de achtergrond verdwijnt.' Zijn er nog andere producten waarvan er minder zijn verkocht? Jourquin: 'De verkoop van hydroalcoholische gels en mondmaskers is in 2021 met de helft gedaald in vergelijking met 2020, maar dat zijn wel nog steeds de bestverkochte producten in de Newpharma-apotheek. Ook in de sector van de cosmetische producten en gelaatsverzorging was er een relatieve daling. We verwachten wel dat er opnieuw meer interesse zal zijn voor dergelijk producten wanneer er een versoepelingen van de maatregelen komt.' Hoe speelt Newpharma in op toekomstige trends?Jourquin: 'Wij volgen de actualiteit op de voet. Wat er op het Overlegcomité wordt beslist, heeft een enorme invloed op wat de vraag van de klanten zal zijn. Als men bijvoorbeeld op een vrijdag beslist dat mondmaskers verplicht worden op school, zullen mensen het hele weekend op zoek gaan naar oplossingen. Wij proberen die oplossingen zo goed mogelijk aan te bieden. We zien nu wel dat mensen minder ad hoc bestellingen plaatsen. Terwijl in het begin van de pandemie mensen heel snel nood hadden aan bijvoorbeeld pijnstillers, stellen ze nu op langere termijn een lijst met producten samen om in één keer te bestellen.'Heeft covid bij de consument voor meer vertrouwen gezorgd in de verkoop van farmaceutische producten via het internet?Jourquin: 'We merken dat de consumentengewoonten in slechts enkele maanden volledig gedigitaliseerd zijn. In het begin van de coronacrisis hebben veel mensen voor het eerst een online bestelling geplaatst en dat was de eerste stap die nodig was om de consument over de streep te trekken. Voor corona bestond ons klantenbestand vooral uit mensen tussen de 25 tot 45 jaar, nu hebben zelfs 70-plussers de weg naar de onlineapotheek gevonden. De mensen appreciëren het comfort van de onlinewinkel waarbij ze kunnen kiezen waar en wanneer ze hun producten ontvangen of gaan oppikken. Daarnaast blijkt uit enquêtes dat mensen vertrouwen in ons apothekersteam stellen.'Krijgen patiënten voldoende medische omkadering wanneer ze een product online kopen? Jourquin: 'Newpharma beschikt over een ploeg van apothekers die de orders controleren en contact hebben met de patiënt. 60 procent van alle bestellingen staan op die manier onder supervisie. Dat is zeer veel. De digitale structuur van onze dienst beidt onze apothekers bovendien de mogelijkheid om voor 100 procent de nodige adviezen te kunnen verstrekken. We informeren de patiënt rond het goed gebruik van het geneesmiddel en de mogelijk interacties. Aangezien alle informatie schriftelijk is, kan de patiënt er geregeld naar teruggrijpen. Bovendien kan hij steeds gratis in contact komen met de apothekers van Newpharma.'Betekende de coronacrisis de definitieve doorbraak van de onlineapotheek? Jourquin: 'De afgelopen twee jaar hebben getoond dat onlineapotheken evenwaardig zijn aan fysieke apotheken en dat mensen vertrouwen hebben in onze dienstverlening. 80 procent van de bevolking heeft al e-commerce gebruikt en dat zal niet meer dalen. Er is geen tegenstelling tussen e-commerce en fysieke winkels. Beide hebben hun unieke troeven en vullen elkaar aan.'