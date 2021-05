Kim Gevaert, Johan Braeckman, Kamagurka en Hans Bourlon over waarom ze zich laten vaccineren. 'Ik heb te lang stampvoetend van frustratie tussen 4 muren doorgebracht.'

Kim Gevaert, ex-atlete: 'We kunnen toch niet blijven aanmodderen?'

'Ik heb onlangs Covid-19 gehad, ons zoontje bracht het virus binnen en besmette mij en mijn man. Nog altijd heb ik last van hoofdpijn en vermoeidheid, en ik ben nog verstrooider dan anders (lacht). We moesten met het hele gezin in quarantaine, een maand lang. Met 4 kinderen thuis vastzitten en beseffen dat je geen hulp kunt inroepen als dat nodig zou zijn: het maakte me angstig. Dit was geen gemakkelijke periode. In normale omstandigheden sta ik niet te springen om een prik te krijgen, ik zal het nooit doen als het niet nodig is. Maar nu denk ik: kom hier met die spuit! We kunnen toch niet blijven aanmodderen? Kwetsbare mensen, jongeren, mensen zoals mijn ouders die hun hele leven hard gewerkt hebben en nu een beetje willen genieten: iedereen heeft het recht om zijn oude leven opnieuw op te nemen. Laat je alsjeblieft vaccineren. Je helpt er jezelf en vele anderen mee.''Of ik me laat vaccineren? Vanzelfsprekend doe ik dat, hoe sneller hoe liever. Ik blijf zelf graag gezond en wil ook geen gevaar zijn voor andere mensen. Wetenschappelijke studies tonen ondubbelzinnig de veiligheid en effectiviteit van de vaccins aan. Ik zie geen enkele goede reden om het niet te doen, terwijl er meerdere goede argumenten zijn om het wel te doen. In het Engels noemt men zoiets een no-brainer.''Omdat het hoogtijd is dat we dit virus onder controle krijgen. Want al te lang al controleert het virus ons. Leven in een pandemie is als leven met de deur op slot, de ramen dicht en een gigantisch ei in je broek. Niet veel soeps dus. Vandaar naar een normaal leven. Kom op met die spuit.''Corona verraste iedereen. Het voelde voor mij aan als een slang die plots in je nek valt. Intussen is een kleine stad weggevaagd. Al die doden. Ik zie vaccinatie als de enige en de meest logische uitweg. Wat is het alternatief? In lockdown blijven zitten? We moeten vertrouwen durven te hebben in de wetenschap. Als je in een vliegtuig stapt, vertrouw je toch ook de piloot? De vaccins werden snel ontwikkeld, maar ze voldoen aan alle kwaliteitsnormen. Mensen denken soms dat 'ze' een verborgen agenda hebben. De meest waanzinnige verhalen doen de ronde over de vaccins. Ik geloof er niet in. We zouden blij moeten zijn met ons zorgsysteem. Van wieg tot doodskist investeert men in onze gezondheid. Dat is uniek. Daarom zal ik als vrijwilliger meewerken in een vaccinatiecentrum. Ik heb te lang stampvoetend van frustratie tussen 4 muren doorgebracht. Elke prik redt levens en brengt ons een stapje dichter bij een normaal leven.'Bodytalk