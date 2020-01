Hoewel geld gevonden werd om de besparingen op preventie terug te draaien, moet nog altijd een half miljoen worden bespaard. Dat schrijft De Tijd vrijdag.

Midden december had minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) bij tal van organisaties die inzetten op preventieve gezondheidszorg voor meer dan 1 miljoen euro aan besparingen aangekondigd. Na forse kritiek werden alle besparingen op de preventieve mentale gezondheidszorg teruggedraaid. Dankzij een budgettaire meevaller werd de nodige 1,3 miljoen euro gevonden, luidde het toen.

Dat bedrag is nu ook effectief toegekend, maar de besparingen werden slechts voor 520.000 euro teruggedraaid. Daarbij horen zoals beloofd de besparingen op de mentale gezondheidszorg, maar ook kankeropsporing en mondzorg worden gevrijwaard. Meer dan een half miljoen euro besparingen, onder andere op Sensoa (bijna 190.000 euro) en het Vlaams Instituut Gezond Leven (meer dan 220.000 euro), worden wel nog doorgevoerd.

Nochtans was voldoende geld voorhanden om alle besparingen terug te draaien. Het is nog niet duidelijk hoe de overblijvende 800.000 euro zal worden besteed. 'Dat geld komt sowieso bij het preventiebeleid terecht, maar we zitten nu samen met de verschillende organisaties en bekijken hoe we dat geld het best inzetten', zegt Bekes woordvoerder Steffen Van Roosbroeck.

Vlaams Parlementslid Freya Van den Bossche (SP.A) stelt dat de meeste besparingen in de luwte zijn doorgegaan. 'Van de beloofde 1,3 miljoen euro aan terug te draaien besparingen is vandaag twee derde onvindbaar. Het boekhoudkundige trucje waarmee Beke de besparingen zou terugdraaien moest kennelijk vooral de perceptie omkeren', zegt ze.

