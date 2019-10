In het UZA in Edegem heeft baby Pia woensdag het medicijn Zolgensma toegediend gekregen. Dat heeft de moeder van het kind, Ellen De Meyer, vrijdag gezegd op een persconferentie. Alles is goed verlopen.

De 10 maanden oude Pia lijdt aan de zeldzame genetische spierziekte SMA en heeft het medicijn nodig om te kunnen overleven. De afgelopen weken werd een actie massaal beantwoord om de hoge kostprijs van de prik, zo'n 1,9 miljoen euro, in te zamelen.

Het medicijn van Novartis werd woensdag toegediend. 'Alles is wat sneller verlopen dan verwacht', zegt mama Ellen De Meyer. 'Maandagavond zijn we naar het ziekenhuis gekomen en woensdag werd de prik gezet. Pia heeft een uurtje aan het infuus gelegen. We hopen dit weekend naar huis te kunnen.'

48 uur na de toediening vertoont Pia alvast geen bijwerkingen. Het is ook nog even wachten op de eerste resultaten. 'We verwachten dat ze er eerst in zal slagen haar hoofdje beter recht te houden', zegt De Meyer. 'Daarna hopen we dat de kracht in haar bovenlichaam toeneemt.'

Het medicijn zal de ziekte nooit volledig genezen, maar de ouders hopen wel dat het de levenskwaliteit van Pia drastisch zal verbeteren. 'Het doel is om zelfstandig te kunnen zitten. Op die manier kan ze in een rolstoel een volwaardig leven leiden.'