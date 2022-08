Apenpokken: eerste sterfgeval in België

Er kan een eerste Belgisch sterfgeval in verband gebracht worden met het apenpokkenvirus.

Dat blijkt woensdag uit het wekelijkse rapport van Sciensano. Het gaat om iemand die onderliggende gezondheidsproblemen had. Verdere details over die persoon worden in het rapport niet vrijgegeven.

Tot en met afgelopen maandag werden in België in totaal 706 gevallen met het virus gemeld. Het gezondheidsinstituut geeft wel aan dat het aantal nieuwe gevallen lijkt te dalen. Het meest recent gemelde geval, waarvoor informatie beschikbaar is, gaf op 23 augustus aan symptomen te ervaren. Het overgrote deel van de gevallen zijn mannen – 699 van de 703 van wie het geslacht gekend is. Tweeëndertig van de 617 personen waarvoor informatie gekend is, werden gehospitaliseerd. De WHO meldde woensdag ook dat sinds het begin van de apenpokkenepidemie wereldwijd meer dan 50.000 gevallen geregistreerd werden, van wie 16 sterfgevallen.

Ook volgens de WHO zijn er tekenen dat de uitbraak vertraagt.