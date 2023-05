Anti-obesitasmiddel van Novo Nordisk is slachtoffer van eigen succes

Wegovy, het vermageringsmiddel van Novo Nordisk, is slachtoffer van zijn eigen succes. Het Deens farmabedrijf kan met zijn productie de vraag niet volgen. Het nieuws stuurde het aandeel tot 6,5 procent lager.

Novo Nordisk zegt donderdag dat het tijdelijk de leveringen van sommige dosissen in de VS moet verminderen met 50 procent. Intussen wordt gewerkt aan een uitbreiding van de productie, klinkt het. Wegovy is eigenlijk een middel tegen diabetes type 2, maar blijkt ook erg effectief om gewicht te verliezen.

Het middel werd, net als het gelijkaardige Ozempic, een hit bij beroemdheden in Hollywood. Maar volgens topman Lars Fruergaard Jorgensen blijft de vraag maar groeien en kunnen de leveringen momenteel niet volgen.

Later dit jaar wil Novo Nordisk een extra productiefaciliteit openen. Wegovy is momenteel beschikbaar in de VS, Denemarken en Noorwegen. Er zijn ook plannen voor de lancering in het Verenigd Koninkrijk en in andere Europese landen. De inkomsten uit Wegovy verdrievoudigden in het eerste kwartaal tot 4,56 miljard Deense kroon (omgerekend 611 miljoen euro). Maar dat was minder dan analisten hadden verwacht, onder meer door de bevoorradingsproblemen. De groepswinst van Novo Nordisk steeg met 41 procent tot 8,78 kroon per aandeel.