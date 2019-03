Amerikaanse rechtbankjury: 'Roundup droeg bij aan kanker van man uit Californië'

Daarmee is de eerste fase van het nieuwe proces tegen het Amerikaanse biotechbedrijf Monsanto afgerond. In de tweede fase zal de jury zich uitspreken over de verantwoordelijkheid van de producent van Roundup.

Het tweede proces tegen Monsanto, sinds 2018 onderdeel van het Duitse concern Bayer, ging eind februari van start. De zaak van Edwin Hardeman, een man uit de staat Californië, zal bepalend zijn voor minstens 620 hangende zaken tegen Roundup, dat het omstreden middel glyfosaat bevat, voor een federale rechtbank.

In augustus vorig jaar werd Monsanto in een eerste zaak tegen Roundup al veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding aan een tuinman met lymfeklierkanker. Een rechtbank van de staat Californië achtte Monsanto verantwoordelijk voor de ziekte bij de man.