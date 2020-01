Door de klimaatverandering treedt winterhooikoorts vroeger op dan normaal.

Het stuifmeelseizoen van de els en de hazelaar, dat gemiddeld eind januari begint, is dit jaar ongeveer 15 dagen eerder dan gebruikelijk van start gegaan.

De milde temperaturen van de laatste maanden bevorderen en versnellen de bloei van deze bomen, zo meldt het nationale aerobiologisch surveillancenetwerk van het Belgisch instituut voor gezondheid Sciensano dinsdag. Zaterdag werd een eerste stuifmeelpiek waargenomen.

'Dit betekent niet noodzakelijkerwijs dat de stuifmeelconcentraties gehandhaafd zullen worden of verder zullen toenemen', zegt Marijke Hendrickx, wetenschappelijk medewerker van de dienst Mycologie en Aerobiologie van Sciensano. 'De regen slaat het stuifmeel neer op de grond en dat leidt tot een daling van de stuifmeelconcentraties in de lucht.'

Records

Hoewel de geproduceerde hoeveelheden stuifmeel in de loop der jaren zijn toegenomen, is het volgens Sciensano onmogelijk te voorspellen of het seizoen 2020 van de els en de hazelaar net zo intens zal zijn als het seizoen 2019. 'We mogen niet vergeten dat er vorig jaar twee absolute records werden opgetekend', klinkt het. 'Voor de hazelaar waren de seizoenshoeveelheden veel hoger dan die van 2018 (dat was al een recordjaar sinds het begin van de metingen). In principe hebben deze bomen één tot meerdere jaren 'rust' nodig voordat ze dergelijke stuifmeelhoeveelheden kunnen reproduceren. Het tweede record is dat van de els, waarvoor de seizoenshoeveelheden in 2019 ook het hoogste waren sinds het begin van de metingen.'

