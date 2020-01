Een gif producerende darmbacterie komt bij alcoholisten tot drieduizend keer meer voor dan bij niet-drinkers.

Wetenschappers, onder wie microbioloog Peter Stärkel (UCL), hebben in Nature aangetoond dat een darmbacterie de voornaamste oorzaak is van zware leverproblemen als gevolg van alcoholmisbruik. De Enterococcus faecalis komt in de darmen van niet-alcoholisten slechts in bescheiden mate voor, maar in darmen van veeldrinkers met een slechte lever kan hij tot drieduizend keer talrijker zijn dan in normale omstandigheden. Een derde van die bacteriestammen droeg genen die de giftige stof cytolysine laten produceren. Zodra die stof in een lichaam circuleert, volgt de dood bijna onvermijdelijk. Doorgedreven experimenten bij muizen legden de verantwoordelijkheid van het toxine voor leverproblemen bloot. Alcoholmisbruik zou als neveneffect hebben dat de darmwand doorlaatbaarder wordt voor de gevaarlijke bacteriën. Als ze de lever bereiken, is de schade niet te overzien. Het verslag had ook een beetje goed nieuws: de kwalijke bacterie kan bestreden worden met bacteriofagen - dat zijn virussen die selectief bacteriën aanvallen en uitschakelen. Een team rond kankerbioloog Georg Halder van het Vlaams Instituut voor Biotechnologie beschrijft in Science een manier om levercellen zo te stimuleren dat ze kankergezwellen aanvallen. Gezond leverweefsel rond een tumor activeert een afweermechanisme dat de groei van de tumor beperkt. Door dat afweermechanisme te stimuleren, kan een tumor zelfs verdwijnen, toch op zijn minst bij proefmuizen. De onderzoekers slaagden erin de genen te identificeren die aan de basis liggen van de succesvolle eliminatiestrategie. Ze hopen er ooit een bruikbare antikankerbehandeling uit te puren.