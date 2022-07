‘Alarmerende cijfers’: aantal burn-outs op werkvloer stijgt met 66 procent

Het aantal mensen dat thuiszit met een burn-out is tussen 2018 en 2021 met 66 procent toegenomen. Dat blijkt donderdag uit een analyse van de Onafhankelijke Ziekenfondsen, dat spreekt over ‘alarmerende cijfers’.

Het aantal depressies steeg in diezelfde periode met 12 procent en vormt samen met burn-out de meest gestelde diagnose bij langdurig zieken. Ook andere psychosociale aandoeningen klimmen verder de hoogte in: dysthymie (langdurige depressie) met 26 procent, angststoornissen met 22 procent. Opvallend is ook de toename van 34 procent in malaise en vermoeidheid. De helft van deze personen krijgt na 7 maanden de diagnose burn-out.

Er werd verder een grote stijging vastgesteld van arbeidsongeschiktheid door een tenniselleboog (+42 procent) en een beperkte stijging door lage rugproblemen (+4 procent).

Ook de arbeidsongeschiktheid door borstkanker nam de afgelopen jaren toe met 14 procent. Het is de meest voorkomende kanker bij vrouwen, en België is wereldwijd koploper in het aantal gevallen per inwoner.

De Onafhankelijke Ziekenfondsen pleiten ervoor om te investeren in preventie op en naast de werkvloer, in het bijzonder met aandacht voor de mentale gezondheid. Ook de re-integratie van langdurig zieken moet efficiënter, klinkt het. Verder vragen ze ook meer begeleiding door experten en netwerken op de werkvloer.