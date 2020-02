Het aantal met het coronavirus besmette mensen in Italië neemt toe. Al 152 mensen hebben positief getest, zo deelden de Italiaanse autoriteiten zondag mee.

Vooral Lombardije is getroffen, maar er zijn ook gevallen in de regio's Veneto, Emilia-Romagna, Piëmont en Lazio.

Er zijn drastische maatregelen genomen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Het carnaval en alle sportevenementen van Venetië werden afgelast, musea en scholen moeten in de hele regio Veneto dicht blijven tot 1 maart, zo maakte de president van de regio, Luca Zaia, zondag bekend.

Ondertussen stierven drie oudere mensen aan het virus in Italië, het land met het hoogste aantal bevestigde gevallen in Europa. Zesentwintig patiënten liggen op intensieve zorg. De regering kondigde scherpe maatregelen aan om een verspreiding in de economische sterke regio's tegen te houden. De zwaarst getroffen steden worden afgesloten: niemand mag er in of uit. Het betreft de provincie Lodi, waar ongeveer 50.000 mensen leven, en de stad Vo, met ongeveer 3.000 inwoners.

'Het doel is de gezondheid van de Italiaanse bevolking te beschermen', zei premier Giuseppe Conte zondag na crisisberaad. Eerst zullen veiligheidstroepen de regio's afsluiten. 'Indien nodig zullen dat ook de strijdkrachten zijn.' Wie de versperringen tracht te omzeilen, riskeert strafrechtelijk vervolgd te worden.

Europees agentschap: besmettingsriscio 'laag tot matig'

Ondanks de zorgen in Italië, zegt het Europese centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) dat het risico op een besmetting met het nieuwe coronavirus in Europa 'laag tot matig' is.

De waarschijnlijkheid van verdere besmettingen in de Europese Unie, de eurozone en Groot-Brittannië is klein, maar kan niet worden uitgesloten door de vele onzekere factoren, zegt ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control) in een risicobeoordeling.

Door de aanwezigheid van het virus in verscheidene landen buiten Europa is het nu meer waarschijnlijk dat reizigers uit andere landen dan China het virus naar Europa brengen, aldus ECDC. De directrice van het agentschap, Andrea Ammon, zegt dat de komende dagen een toename verwacht wordt in Italië en mogelijk in andere delen van de EU. Een nieuwe risicobeoordeling zal maandag gegeven worden volgens een woordvoerder van het Europese agentschap, dat in Solna bij Stockholm gevestigd is.

De Oostenrijks spoorwegmaatschappij ÖBB schort alle treinverbindingen met het naburige Italië op, nadat twee treinreizigers die mogelijk met het corornavirus besmet zijn, aan de grens zijn tegengehouden.

Een trein die van Venetië op weg was naar München, werd zondagavond tegengehouden omdat twee Duitse vrouwen in de trein koorts hadden. De twee werden in afzondering geplaatst op de trein. Aan de grensovergang van de Brennerpas brachten de Italiaanse spoorwegen ÖBB op de hoogte van de mogelijke coronavirusgevallen, zei een woordvoerder van ÖBB. Het is volgens de woordvoerder nog niet duidelijk hoe lang de treinverbinding onderbroken zal zijn.

Vooral Lombardije is getroffen, maar er zijn ook gevallen in de regio's Veneto, Emilia-Romagna, Piëmont en Lazio.Er zijn drastische maatregelen genomen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Het carnaval en alle sportevenementen van Venetië werden afgelast, musea en scholen moeten in de hele regio Veneto dicht blijven tot 1 maart, zo maakte de president van de regio, Luca Zaia, zondag bekend. Ondertussen stierven drie oudere mensen aan het virus in Italië, het land met het hoogste aantal bevestigde gevallen in Europa. Zesentwintig patiënten liggen op intensieve zorg. De regering kondigde scherpe maatregelen aan om een verspreiding in de economische sterke regio's tegen te houden. De zwaarst getroffen steden worden afgesloten: niemand mag er in of uit. Het betreft de provincie Lodi, waar ongeveer 50.000 mensen leven, en de stad Vo, met ongeveer 3.000 inwoners. 'Het doel is de gezondheid van de Italiaanse bevolking te beschermen', zei premier Giuseppe Conte zondag na crisisberaad. Eerst zullen veiligheidstroepen de regio's afsluiten. 'Indien nodig zullen dat ook de strijdkrachten zijn.' Wie de versperringen tracht te omzeilen, riskeert strafrechtelijk vervolgd te worden.Ondanks de zorgen in Italië, zegt het Europese centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) dat het risico op een besmetting met het nieuwe coronavirus in Europa 'laag tot matig' is.De waarschijnlijkheid van verdere besmettingen in de Europese Unie, de eurozone en Groot-Brittannië is klein, maar kan niet worden uitgesloten door de vele onzekere factoren, zegt ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control) in een risicobeoordeling. Door de aanwezigheid van het virus in verscheidene landen buiten Europa is het nu meer waarschijnlijk dat reizigers uit andere landen dan China het virus naar Europa brengen, aldus ECDC. De directrice van het agentschap, Andrea Ammon, zegt dat de komende dagen een toename verwacht wordt in Italië en mogelijk in andere delen van de EU. Een nieuwe risicobeoordeling zal maandag gegeven worden volgens een woordvoerder van het Europese agentschap, dat in Solna bij Stockholm gevestigd is.De Oostenrijks spoorwegmaatschappij ÖBB schort alle treinverbindingen met het naburige Italië op, nadat twee treinreizigers die mogelijk met het corornavirus besmet zijn, aan de grens zijn tegengehouden.Een trein die van Venetië op weg was naar München, werd zondagavond tegengehouden omdat twee Duitse vrouwen in de trein koorts hadden. De twee werden in afzondering geplaatst op de trein. Aan de grensovergang van de Brennerpas brachten de Italiaanse spoorwegen ÖBB op de hoogte van de mogelijke coronavirusgevallen, zei een woordvoerder van ÖBB. Het is volgens de woordvoerder nog niet duidelijk hoe lang de treinverbinding onderbroken zal zijn.