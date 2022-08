Aantal wereldwijde gevallen van apenpokken loopt terug

Het aantal nieuwe gevallen van de apenpokken is wereldwijd teruggelopen. In de week van 15 tot 21 augustus waren het er 21 procent minder dan de week voordien, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). De vier weken daarvoor stegen de cijfers nog.

‘Deze daling laat mogelijk de eerste aanwijzingen zien dat het aantal gevallen in Europa afneemt’, aldus de WHO, die ook opmerkt dat die trend nog bevestigd moet worden. In Noord- en Zuid-Amerika nemen de cijfers wel toe.

Wereldwijd zijn 5.907 nieuwe gevallen gemeld, tegen 7.477 in de week ervoor. Sinds het begin van dit jaar zijn in totaal 41.600 besmettingen en twaalf sterfgevallen uit 96 landen gemeld.

De WHO zal in oktober ook immunologen samenbrengen om te overleggen over de vaccinatiecampagnes tegen het apenpokkenvirus. Ze zullen het onder meer hebben over het Amerikaanse en Europese besluit om het toedienen van kleinere doses aan te bevelen.

De overheden hopen dat het vaccin op die manier aan meer mensen kan worden toegediend en dat een eventueel tekort vermeden kan worden. ‘Dat beleid is niet nieuw voor vaccins’, erkent een medewerker van de WHO.