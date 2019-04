Het aantal nieuwe patiënten met mazelen stijgt. Ook in ons land zijn de mazelen aan een ongeziene opmars bezig. Alleen in februari waren er hier 90 nieuwe patiënten, tegenover 20 in januari.

Dat schrijven de kranten van Mediahuis maandag.

Volgens het European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) hebben in de EU alleen Frankrijk (188 gevallen in februari), Polen (178 gevallen), Italië (160 gevallen) en Tsjechië (115 gevallen) een groter mazelenprobleem dan wij.

'De mazelenepidemie uit 2018 zet zich voort, zeker in Europa', zegt Pierre Van Damme, professor vaccinologie aan de UAntwerpen, in De Standaard. 'Vorig jaar zijn er in Europa 72 volwassenen en kinderen aan de mazelen overleden, wat overeenkomt met een risico van 1 sterfgeval per 1.000 patiënten. Het gaat om dramatische gevallen. Er sterven kinderen en volwassenen die vooraf gezond waren, maar die door de mazelen een bijkomende ernstige infectie hebben gekregen zoals een hersenontsteking.'

'Het is zorgwekkend en onacceptabel dat volwassenen en kinderen sterven van complicaties met mazelen, hoewel veilige en effectieve vaccins beschikbaar zijn', waarschuwt het ECDC.

In Vlaanderen zijn de 20- tot 40-jarigen slecht beschermd tegen mazelen. Al te vaak hebben ze indertijd als 10- tot 13-jarigen niet de tweede, noodzakelijke, inenting gehad.