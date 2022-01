Het aantal mensen met dementie zal in België tegen 2050 met 73 procent stijgen. Dat schrijven Het Nieuwsblad, De Standaard, Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg vrijdag op basis van een studie van het Britse medische tijdschrift The Lancet .

Momenteel kampen 190.477 Belgen met de ziekte, tegen dan zouden het er 330.572 zijn. Op wereldvlak zou er zelfs een verdrievoudiging komen, van 57 miljoen dementiepatiënten nu naar 153 miljoen in 2050.

De voornaamste oorzaak is de vergrijzing - hoe ouder we worden, hoe meer kans op de ziekte - maar ook ­levensstijl speelt een rol. Roken, obesitas en diabetes zijn risicofactoren. Net als een lagere scholingsgraad, die een ongezonde levensstijl en minder cognitieve reserves met zich mee zou brengen.

