Mentaal kwetsbaarder, een lager libido, het overdrijven van klachten, een ‘paracetamolletje’ tegen de pijn en een geheime G-plek? Over de vrouwelijke gezondheid bestaan nog altijd heel wat verbazingwekkende mythes en misverstanden.

Vrouwen melden ongeveer anderhalf keer meer bijwerkingen van geneesmiddelen dan mannen. Ze hebben 50 procent meer kans dan mannen om na een hartaanval een verkeerde diagnose te krijgen. En naar erectiestoornissen is 5 keer meer onderzoek gedaan dan naar het premenstrueel syndroom (terwijl een op de vijf mannen ooit erectiestoornissen ervaart, maar 90 procent van de vrouwen klachten van PMS meldt).

Het zijn slechts enkele voorbeelden die de Nederlandse belangenorganisatie Women Inc. onder het motto ‘Fix the system, not the women’ aankaart in haar boek Diagnose: vrouw. Toch houdt het gezondheidssysteem, dat grotendeels gebaseerd is op het mannenlichaam, vandaag nog altijd te weinig rekening met de unieke behoeften van vrouwen.

Misverstand 1: ‘Vrouwen hebben een lager libido’

Laten we maar meteen de grootste mythe de wereld uit helpen: geen enkele studie laat een significant verschil zien in seksueel verlangen tussen mannen en vrouwen.

Vrouwen hebben niet minder zin in seks dan mannen, ze hebben gewoon geen zin in onplezierige seks. Die zogenaamde orgasmekloof is namelijk wél een realiteit. Ten eerste ligt er nog altijd een te grote focus op penis-in-vaginaseks en ten tweede ervaren vrouwen in de menopauze door een drogere vagina vaker pijnklachten.

Pas als de clitoris volledig doorbloed is en opgewonden, kan er plezierige vaginale seks plaatsvinden. Maar daar is wel wat moeite en tijd voor nodig bij de vrouw. ‘We denken vaak dat zin spontaan moet opkomen’, zegt de Nederlandse seksuoloog Rik van Lunsen. ‘Dat er eerst zin is, en daarna opwinding. Terwijl het omgekeerd is. Eerst gaat je seksuele systeem aan en dan neem je ergens in je onderbewustzijn een beslissing.’

‘Er is voor vrouwen net zo goed een volledige erectie nodig, net als bij mannen’, aldus Van Lunsen. ‘Alleen is het verschil dat de een al deze stappen al heeft doorlopen, terwijl de andere pas begint als het initiatief wordt genomen’, aldus Van Lunsen. ‘Bij vrouwen en mannen wordt dat vaak afgedaan als een “verschil in libido”.’

Misverstand 2: ‘Vrouwen worden gelijk behandeld bij de dokter’

Vrouwen die bij de huisarts komen, krijgen minder snel een diagnose dan mannen met precies dezelfde klachten. ‘Dat komt omdat ze minder vaak echo’s en röntgenfoto’s aangeboden krijgen en minder snel doorverwezen worden naar een specialist bij klachten als hoofdpijn, spierpijn, rugpijn en vermoeidheid’, zegt Aranka Ballering (Universiteit Groningen).

Zorgverleners denken dat vrouwen hun pijn vaker overdrijven dan mannen. Maar dat is meer het gevolg van het feit dat mannen zich vaak in een later stadium bij de huisarts melden en vaker ernstige klachten vertonen.

Zelfs als vrouwen wel een lichamelijk onderzoek ondergaan, krijgen ze minder vaak een diagnose dan mannen. Reden? ‘Veel diagnostische tests zijn bij de ontwikkeling vooral getest op de functionaliteit bij mannen en werken mogelijk minder goed bij vrouwen’, aldus Ballering. Zo vertonen vrouwen met hartklachten vaker vernauwingen in de kleine bloedvaten die met veelvoorkomende diagnosemethoden minder goed zichtbaar zijn.

Misverstand 3: ‘Mannen en vrouwen ervaren dezelfde symptomen bij een hartinfarct’

Mannen voldoen vaker aan het klassieke beeld van een hartinfarct: een drukkende pijn op de borst en uitstraling naar de linkerarm en soms ook de kaak. Of ze vallen met deze klachten neer op de grond.

Vrouwen (maar ook sommige mannen) ervaren bij een hartinfarct minder vaak pijn op de borst, maar hebben ook last van een scherpe pijn tussen de schouderbladen of in de oksel, pijn in de kaken en pijn in de bovenbuik, samen met misselijkheid, duizeligheid en overgeven. Daarnaast geven ze aan futloos, vermoeid en duizelig te zijn, of last te hebben van koud zweet en angstgevoelens.

Ook het tijdstip van de klachten verschilt: waar mannen hartklachten kunnen krijgen tijdens inspanning, hebben vrouwen juist vaker last van benauwdheid en kortademigheid na een activiteit. Of ze hebben het gevoel dat ze een harnas dragen, terwijl ze na een stressvolle dag rustig op de bank zitten.

Cardioloog Pedro Brugada stelt nog een onthutsende ongelijkheid aan de kaak: ‘Als vrouwen in het openbaar een hartaanval krijgen, hebben ze 27 procent minder kans dat er meteen met hartmassage wordt begonnen omdat men ervan uitgaat dat een vrouw die plots neervalt gewoon een appelflauwte heeft.’

Misverstand 4: ‘Vrouwen hebben vaker een depressie dan mannen’

Vrouwen krijgen vaker de diagnose van depressie. Maar dat wil niet altijd zeggen dat ze écht aan een depressieve stoornis lijden. Het is goed mogelijk dat klachten van de overgang of premenstrueel syndroom onterecht worden gezien als symptomen van depressie of angst.

Daarnaast voldoen vrouwen met een depressie vaker aan het klassieke beeld dat we van een depressie hebben: ze zijn verdrietig en neerslachtig, hebben minder plezier in het dagelijks leven en minder interesse in de wereld om hen heen. Depressieve mannen vertonen vaker risicovol en impulsief gedrag, zoals gokken of impulsieve financiële beslissingen.

En dat alleen vrouwen een postnatale depressie krijgen, klopt ook niet. Naar schatting ontwikkelen 5 tot 10 procent van de vaders depressieve klachten na de bevalling. Onderzoekers vermoeden dat zowel hormonale veranderingen, bijvoorbeeld een verlaging van het testosteronniveau, als de combinatie van werk en zorg daarbij een rol kunnen spelen. Postnatale depressie bij mannen wordt wel vaker gemist.

Misverstand 5: ‘Meisjes hebben minder vaak ADHD dan jongens’

Omdat we een bepaald beeld in ons hoofd hebben van hoe iemand met ADHD of autisme zich gedraagt, en vrouwen daar minder vaak aan voldoen, worden die aandoeningen bij hen minder vaak herkend. Toch komen ze even vaak voor.

‘Vrouwen zijn in het algemeen meer bezig met hoe de mensen om hen heen zich gedragen’, zegt psychiater Patricia van Wijngaarden. ‘Ze passen zich aan en proberen aan de norm te voldoen. Jongens vertonen vaker gedrag waar de omgeving last van heeft. Bij meisjes zien we dat ADHD zich pas in de puberteit of zelfs nog later openbaart. Ze komen vaak zonder problemen hun jeugd door, maar lopen vast op het moment dat er een beroep wordt gedaan op hun zelfstandigheid en organisatievaardigheden.’

En vrouwen bij wie ADHD niet tijdig herkend wordt, hebben meer risico op een depressie, angststoornis of verslaving.

Misverstand 6: ‘Spiraaltje plaatsen? Neem een paracetamolletje’

De vergelijking gaat misschien niet helemaal op, maar Nederlandse vrouwenorganisaties vinden dat ‘als een balzak wordt verdoofd bij een sterilisatie, ook de baarmoeder zorg zonder pijn verdient’.

Vandaag moeten vrouwen die een spiraal laten plaatsen het doen met een paracetamol omdat de algemene opvatting van artsen is dat de pijn bij het plaatsen meevalt.

Sommige vrouwen doorstaan de procedure redelijk goed dankzij pijnmedicatie, maar anderen spreken over extreme pijn. Helaas bestaan over de pijnbeleving geen nauwkeurige cijfers. Terwijl toch zo’n 25 procent van de Belgische vrouwen een kunststof- of koperspiraal heeft.

Misverstand 7: ‘Elke vrouw heeft een G-plek’

Stop met zoeken, heren, het bestaan van de G-plek is wetenschappelijk nog steeds niet bewezen. De G-plek werd bedacht door een aanhanger van Freud omdat hij ‘dacht’ dat er misschien wel een orgaantje in de vagina van vrouwen moest zijn dat bij stimulatie tot een orgasme kon leiden.

Seksuoloog Van Lunsen: ‘Honderden wetenschappers, duizenden mensen hebben ernaar gezocht, maar die G-plek bestaat niet. Natuurlijk, als je goed opgewonden bent, dan kantelt het clitorale complex naar achteren, en komt de bocht van de clitoris vrij dicht tegen de plasbuis en de vaginawand aan te liggen. Sommige vrouwen vinden het lekker om daar gestimuleerd te worden, andere niet.’

