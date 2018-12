6 problemen bij de terugbetaling van implantaten: 'Iedereen zit hier voor zijn eigen belang'

Het belang van de terugbetaling van implantaten valt niet te overschatten. Zelfs als een implantaat toegelaten is op de Europese markt zal het maar weinig gebruikt worden in België als het niet wordt terugbetaald. Het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) betaalde in 2017 in totaal 526 miljoen euro terug aan implantaten. Een half miljard. Tussen 2010 en 2017 stegen die uitgaven met zowat 35 procent. De fabrikanten van implantaten erkennen het belang maar al te goed. 'Het grootste risico voor de vennootschap bestaat erin dat de overheid de verkoopprijs voor implantaten zou verlagen en/of de terugbetaling ervan door het RIZIV zou verminderen', schrijft bijvoorbeeld Zimmer Biomet, een belangrijke fabrikant van orthopedische implantaten, in zijn jaarrekening 2017.

