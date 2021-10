Slechts bij 9 procent van de deelnemers zijn de richtwaarden 'veilig'.

Uit het bloedonderzoek bij bijna 800 inwoners van Zwijndrecht die binnen een straal van drie kilometer rond de fabriek van 3M wonen, is gebleken dat 59 procent te veel PFOS in het bloed heeft. Dat heeft het Agentschap Zorg en Gezondheid bekendgemaakt.

Slechts bij 9 procent van de deelnemers zijn de richtwaarden 'veilig', de overige 32 procent zit ergens tussenin en dat betekent volgens Zorg en Gezondheid dat gezondheidsrisico's 'niet uit te sluiten' zijn.

Gemiddeld genomen werden er hogere waarden gemeten bij wie dichter bij 3M woont, al zijn er nog andere risicofactoren geïdentificeerd.

Geen onmiddellijk gevaar voor de gezondheid

De richtwaarden van het onderzoek werden overgenomen van de Duitse commissie voor humane biomonitoring. Een overschrijding ervan, zoals dus bij meer dan de helft van de deelnemers het geval is, betekent volgens de onderzoekers wel nog niet dat er nu onmiddellijk een gevaar is voor de gezondheid.

Wel wijst het op een risico op gezondheidseffecten op lange termijn, klinkt het. 'De blootstellingsemmer is vol', is Bart Bautmans van Zorg en Gezondheid duidelijk. 'Er zijn maatregelen nodig om de uitstoot vanuit verschillende bronnen naar de omgeving te stoppen zodat de concentratie in het bloed kan dalen.'

"No regret-maatregelen" verlengd en uitgebreid

Nu de resultaten van het bloedonderzoek bekend zijn, worden de eerder genomen "no regret-maatregelen" verlengd en uitgebreid. De straal waarbinnen kwetsbare personen best geen zelfgeteelde groenten eten wordt bijvoorbeeld uitgebreid tot 3 kilometer.

