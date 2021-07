Euromelanoma, het Europese netwerk van dermatologen, maakt komaf met vijf vaak gehoorde fabels over huidkanker. 'Ook achter glas kan je je huid beschadigen.'

Huidkanker blijft een groot probleem in België. Elk jaar komen er in ons land zo'n 42.000 huidkankerpatiënten bij. Dat betekent echter niet dat je niet van het mooie weer mag genieten. Ga gerust naar buiten, geniet op een verstandige wijze van de zon... maar bescherm je goed, controleer je huid regelmatig en bezoek bij twijfel je huisarts of dermatoloog.

Houd ook rekening met onderstaande misverstanden:

In de schaduw = geen zonbescherming Fout, zelfs bij minder warm weer kan uv-straling je huid schaden. De zonnestralen zijn weliswaar een stuk minder sterk in de schaduw, maar ze zijn er wel degelijk. Zeker als je snel verbrandt, loop je risico. Bescherm je dus altijd - ook als je niet in direct zonlicht zit. Dat doe je door je in te smeren, je huid te bedekken en de schaduw op te zoeken.

Geen zonnebank = geen huidkanker Het zijn niet alleen zonnekloppers of zonnebankgebruikers die huidkanker krijgen. Ook andere factoren kunnen bijdragen tot een verhoogd risico op het ontwikkelen van huidkanker. Denk aan personen met een buitenberoep, mensen die in openlucht sporten of families met een melanoomgeschiedenis. Iedereen loopt het risico om huidkanker te ontwikkelen. Precies daarom is het belangrijk dat je je goed beschermt.

Jonge huid = geen risico op verdachte vlekken Het klopt dat verbranding op jonge leeftijd de kans op huidkanker vergroot op latere leeftijd. Maar het is een fabel om te denken dat huidkanker enkel voorkomt op latere leeftijd. Ook jongvolwassenen krijgen steeds vaker de diagnose. Maak je je zorgen over een verdacht vlekje? Ga dan zeker bij je huisarts of dermatoloog langs: huidkanker is goed te genezen bij vroegtijdige diagnose.

Achter glas = veilig voor je huid Toch niet, ook achter glas kan je je huid beschadigen. Glas houdt een groot deel van UVB-straling tegen, waardoor je achter glas niet snel zal verbanden. Maar glas houdt geen schadelijke UVA-stralen tegen die voor huidveroudering zorgen en een rol spelen bij de ontwikkeling van huidkanker.

Donker huidtype = minder zonnecrème Donkere huidtypes maken meer melanine aan, wat deels beschermt tegen de zon. Maar dat is niet voldoende en sluit het risico op huidkanker niet uit. Daarom hebben deze huidtypes net zo goed een hoge beschermingsfactor nodig. Bovendien wil een hogere factor niet zeggen dat je langer beschermd bent of minder moet smeren. Breng je de dag buiten door, dan breng je best om de twee uur een nieuwe laag zonnecrème, -lotion, -olie of -spray aan - welke factor of huidtype ook.

Bron: www.euromelanoma.org

