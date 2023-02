5 tips om gezond en divers te leven in een chemische wereld

Aan chemische stoffen valt moeilijk te ontsnappen. Maar verstandige keuzes maken, dat kan wel.



Chemicaliën houden niet altijd een risico in voor de gezondheid, zeggen toxicologen. Maar een grote hoeveelheid van eenzelfde toxische stof gedurende lange tijd, kan wel risicovol zijn. Dus: wissel af van supermarkt, varieer in groenten en fruit en koop verschillende merken om de dosis te spreiden.

1. Verzorging

De huid vormt een goede natuurlijke barrière tegen schadelijke indringers. Nanomateriaal in cosmetica kan wel door de beschermingslaag van het lichaam dringen. Bedenk of u echt al die serums, dagcrèmes, foundations, deodorants, parfums of aftershaves nodig hebt. Kies producten met het ecolabel en vertrouw niet automatisch op marketingleuzen zoals ‘natuurlijk’ of ‘organisch’. Producten die wegspoelen, zoals zeep, scheerschuim en shampoo, vormen een minder groot risico, maar crèmes die langer op de huid blijven, veroorzaken mogelijk wel schade. In zonnecrème breken chemische stoffen na de houdbaarheidsdatum af en zijn ze nóg schadelijker. Gebruik geen zonnebrandsprays met titaniumdioxide, want die stof is kankerverwekkend als u hoge doses inademt. Vermijd witmakende tandpasta’s vanwege het gecontesteerde triclosan.

2. Lucht

Verleg uw fietsroute in de stad naar een meer autoluwe straat. Zorg ook voor een gezonde binnenlucht door voldoende te verluchten, vooral na de aankoop van nieuwe elektronica en meubelen. Verlucht ook als u langs een drukke baan woont. Want anders stapelen de vervuilende stoffen zich op in huis. Vermijd luchtverfrissers, plug-ins, wierook en kaarsen, want die zijn soms net zo schadelijk als sigaretten.

3. Schoonmaak

Poets met de middelen van Moeder Natuur. Gebruik water met natriumbicarbonaat, soda of azijn. Wat citroensap erbij en alles ruikt fris. Hebt u liever kant-en-klare producten? Kies ecologisch. Meng die producten niet met elkaar om geen gevaarlijke chemische reacties uit te lokken. Stof een keer per week af, want chemicaliën stapelen zich op in huisstof.

4. Kledij

Kies voor biokatoen en linnen. Vermijd textiel dat strijkvrij, vlekwerend of zweetbestendig is, want dat bevat vaak formaldehyde. Was nieuwe kledij voor gebruik. Gebruik daarvoor een wasmiddel in poedervorm in karton dat geen ftalaten bevat.

5. Voeding

Pesticiden op groenten en fruit kunt u maar gedeeltelijk verwijderen door ze te wassen en te schillen. Bewaarmiddelen zijn zowel een zegen als een uitdaging. Ze hebben bijgedragen aan de voedselveiligheid dankzij conservering, maar over de langetermijneffecten is nog weinig bekend. Van nitrieten in fijne vleeswaren wordt wel steeds duidelijker dat ze geassocieerd worden met kanker. Wees ook zuinig met ultrabewerkte voeding vanwege de mogelijke effecten van kleurstoffen, smaakversterkers en aroma’s. Vermijd plastic voorraaddozen en gebruik glas of porselein in de microgolfoven.