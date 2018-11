1 op 14 zwangere vrouwen neemt gevaarlijke medicatie

De krant baseert zich op een onderzoek van de Onafhankelijke Ziekenfondsen (OZ) naar het geneesmiddelengebruik bij zwangere vrouwen. De OZ gingen na welke medicijnen werden terugbetaald bij 68.500 bevallingen van 63.736 vrouwen tussen 2014 en 2016.

'Vrouwen zijn zich er te weinig van bewust dat medicatie, net als alcohol en nicotine, niet genomen mag worden tijdens de zwangerschap. We moeten zwangere vrouwen op het hart drukken dat ze beter geen medicijnen nemen. Als ze dat wel doen, moet het om een weloverwogen keuze gaan in samenspraak met de arts', zegt gynaecoloog Johan Van Wiemeersch in de krant.

Uit het onderzoek, het eerste in zijn soort, blijkt ook dat 4,7 procent van de zwangere vrouwen in derde fase van de zwangerschap niet-steroïdale ontstekingsremmers als ibuprofen namen. 'Als die genomen worden tijdens de zwangerschap, kan dat leiden tot mogelijke hartafwijkingen bij het kind.'