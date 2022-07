Tomaten kunnen worden bijgestuurd om meer vitamine D te produceren.



Tomaten worden rijper en smakelijker als ze groeien in de zon. Ze maken dan ook een voorloper aan van de vitamine D die nuttig is om ons lichaam goed te laten functioneren: het speelt onder meer een rol in de beenvorming. In zonnige omstandigheden maakt ons lichaam ook vitamine D aan. Maar in veel gevallen, zoals in de wintermaanden, volstaat het niet. De voorraad kan aangevuld worden door bijvoorbeeld vis en eieren te eten.

Plantenfysioloog Dominique Van Der Straeten (UGent) wijst in Nature Plants op een studie waarin de genen van tomaten zo zijn bijgestuurd dat ze meer vitamine D produceren. Daardoor zou plantaardige voeding een belangrijke leverancier van de vitamine kunnen worden. Er werd een gen in de tomaten uitgeschakeld, waardoor hun vitamine D-productie verhoogt. Het gen bouwt een voorloper van vitamine D in een tomaat om tot componenten die de vrucht beschermen tegen stress. Als er minder ombouw is, blijft er meer over om omgezet te worden in een vorm van de vitamine die voor mensen bruikbaar is. Eén tomaat zou zo genoeg vitamine D kunnen leveren om 20 procent van onze dagelijkse behoefte te dekken.

Door een gen uit te schakelen wordt de productie van vitamine D bevorderd.

Andere onderzoekers schrijven in Proceedings of the National Academy of Sciences dat ze tomaten smakelijker zullen kunnen maken. Tomaten ruiken en smaken aangenamer als ze meer vluchtige stikstofhoudende componenten produceren. De onderzoekers zijn de biochemische weg op het spoor waarmee de planten die stoffen maken.